Noah Wyle znany z „The Pitt” został najseksowniejszym mężczyzną świata

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Noah Wyle - aktor znany m.in. z serialu „The Pitt” - został okrzyknięty przez magazyn „People” najseksowniejszym mężczyzną świata. „Myślałem, że to jakiś żart — nawet w najśmielszych snach nie przyszłoby mi do głowy, że to właśnie mnie spotka taki zaszczyt” — przyznał 55-letni gwiazdor.

W rozmowie z magazynem „People” Noah Wyle opowiedział, jak uhonorowanie go nietypowym tytułem przyjęły jego dzieci.

Mój syn jest niezwykle praktyczny. Powiedział: „O rany, to znacznie utrudni mi życie. Ale w porządku, tato. Z drugiej strony, przyciągniesz mnóstwo hejterów”. Moja starsza córka stwierdziła: „Niemożliwe”. Wydaje mi się, że będzie mi to wytykać przez następne 50 lat - stwierdził żartobliwie aktor.



Gwiazdor przyznał, że nie wiąże z otrzymanym tytułem najseksowniejszego mężczyzny nadziei na jakąś wielką życiową zmianę. Na pewno będę musiał znosić mnóstwo docinków ze strony przyjaciół i rodziny - zauważył.

Noah Wyle (fot. LounisPhotography/ABACA/Abaca) / East News

Warto pamiętać, że „The Pitt” to nie pierwszy głośny serial medyczny, w którego obsadzie znalazł się Wyle. Przed laty mogliśmy go oglądać w kultowym „Ostrym dyżurze”. Zapytany o to, jak radził sobie wtedy ze sławą, przyznał, że „dobrze to udawał”.

To były ekscytujące czasy. Po moich 22. urodzinach niemal z dnia na dzień nastąpił zwrot o 180 stopni. Kiedy skończyłem „Ostry dyżur”, miałem 37 lat, byłem żonaty i miałem dwoje dzieci – znalazłem się w zupełnie innej sytuacji - wspominał aktor w rozmowie z magazynem „People”.

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Wyle przyznał, że po latach grania lekarzy widzowie czasem mylą jego ekranowe kreacje z prawdziwym życiem. Pewnego wieczoru siedziałem w restauracji z żoną i inną parą. Do naszego stolika podeszła starsza para. Kobieta powiedziała: „Uwielbiamy serial 'The Pitt'. Nie przegapiliśmy ani jednego odcinka. Właśnie przeszłam operację. Czy mógłby pan rzucić okiem?”. Kobieta podwinęła nogawkę spodni i pokazała mi świeże szwy, jakich dawno nie widziałem. Odpowiedziałem: „Wygląda na to, że rana ładnie się goi” - relacjonował zdobywca tytułu najseksowniejszego mężczyzny świata.

Pytany o największe słabości gwiazdor „The Pitt” zdradził, że zdarza mu się zbyt często ulegać treściom obejrzanym na Instagramie i na ich podstawie kupować sprzęt survivalowy. Za zaletę można uznać fakt, że nienawidzi się spóźniać.

Wolę przyjechać 5–10 minut wcześniej, znaleźć dobre miejsce do zaparkowania, nie stresować się i napić się czegoś w barze - tłumaczył aktor. Podzielił się też bardzo ekscentrycznym ukrytym talentem.

Mam talent do łapania much żywcem. Łapię je i wypuszczam. Mam naprawdę bardzo, bardzo szybkie ręce - stwierdził najseksowniejszy mężczyzna świata.

Magazyn „People” od lat wybiera najseksowniejszego mężczyznę świata. Wśród gwiazd uhonorowanych tym tytułem są m.in. George Clooney, John Krasinski, John Legend, David Beckham, Johnny Depp, Matthew McConaughey, Pierce Brosnan, Harrison Ford, Tom Cruise i Mel Gibson.