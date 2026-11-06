Nie żyje Sebastian Lelio. Laureat Oscara miał 52 lata

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Nie żyje Sebastian Lelio, wybitny chilijski reżyser i laureat Oscara za film „Fantastyczna kobieta”. Artysta zmarł w wieku 52 lat, z powodów zdrowotnych.

Informację o śmierci reżysera przekazała partnerka artysty, Amalia Kassai, w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym na Instagramie. „Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci chilijskiego reżysera Sebastiana Lelio, która nastąpiła z przyczyn zdrowotnych” – napisała Kassai. Nie ujawniła jednak szczegółów dotyczących okoliczności śmierci.

Kim był Sebastian Lelio?

Lelio urodził się w 1974 roku w Mendozie w Argentynie, jednak to Chile stało się miejscem, w którym rozwinął swoją karierę filmową. Międzynarodową sławę przyniósł mu film „Gloria” z 2013 roku, który zdobył uznanie krytyków i widzów na całym świecie.

Największy sukces artystyczny Lelio odniósł jednak cztery lata później, gdy jego film „Fantastyczna kobieta” został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego.

Reżyser był znany z podejmowania trudnych tematów społecznych i psychologicznych. W swoich filmach często poruszał kwestie tożsamości, wolności, relacji międzyludzkich oraz wykluczenia społecznego.