„Nie jest ze mną tak źle, jak to wygląda”. Phil Collins chce wrócić do studia

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Phil Collins po latach nieobecności pojawił się publicznie podczas uroczystego wprowadzenia do Rock & Roll Hall of Fame jako artysta solowy. Choć muzyk wszedł na scenę, wspierając się o dwie laski, uspokoił fanów, że „nie jest z nim tak źle, jak to wygląda”. Zapowiedział powrót do studia i uciął spekulacje o definitywnym końcu kariery.

Podczas gali w Peacock Theater Collins niezwykle otwarcie opowiedział o trudach ostatnich lat. W rozmowach z dziennikarzami na czerwonym dywanie oraz podczas przemówienia przyznał, że z powodu ciężkich problemów zdrowotnych kilkukrotnie obawiał się o swoje życie. Collins ma za sobą serię pięciu zabiegów chirurgicznych, a w ostatnim czasie zmagał się również z niewydolnością nerek. Mimo widocznych trudności z poruszaniem się muzyk nie tracił charakterystycznego poczucia humoru i dał wyraźnie do zrozumienia, że nie składa broni.

„Miałem poważne problemy”

Nie mogę pogodzić się z myślą, że miałbym już nic nie zrobić. Nie jestem zbyt dobry w nicnierobieniu – powiedział dziennikarzom zebranym w pokoju prasowym. Mam w domu studio – to niewielkie studio, które prowadzę samodzielnie. Muszę tam wrócić, bo to była świetna zabawa. To nie była praca, to była czysta frajda. Kiedyś obsługiwałem tam wszystko sam, robiłem to na własną rękę. I właśnie wtedy powstawały tam naprawdę dobre rzeczy. Przez kilka lat omijałem je szerokim łukiem, żeby nawet obok niego nie przechodzić, ale teraz znów zaczyna mnie tam ciągnąć – stwierdził.

Choć fani artysty musieli pogodzić się z faktem, że Collins nie zasiądzie już za perkusją, muzyk ma konkretne plany na najbliższą przyszłość. Nie wykluczył także zagrania w przyszłości kilku kameralnych koncertów, podczas których na scenie wspieraliby go zaprzyjaźnieni muzycy.

Jeśli chodzi o występy na żywo, myślę, że moje dni za perkusją są już prawdopodobnie policzone. Miałem poważny problem z lewym kolanem, które przeszło pięć operacji. Endoproteza była wymieniana pięć razy, co oznaczało, że spędziłem w szpitalu sporo czasu – wyjaśnił. Collins dodał również, że jego nerki i wątroba „zaczęły wysiadać” i nie był pewien, czy w ogóle przeżyje, nie mówiąc już o kontynuowaniu kariery muzycznej.

Wszystko zaczęło się sypać. W pewnym momencie myślałem, że nie przeżyję, a co dopiero, że znów ruszę w trasę. Ale jeszcze kilka wieczorów temu rozmawiałem o tym z dziećmi i wszyscy się tym podekscytowali, łącznie ze mną, że zagranie kilku koncertów nie jest całkowicie poza zasięgiem. Mam kilku wspaniałych przyjaciół, którzy są świetnymi muzykami i grali w moim zespole. Chciałbym zejść do swojego studia, żeby po prostu dobrze się bawić i napisać muzykę, która – mam nadzieję – będzie na tyle dobra, by ludzie chcieli jej posłuchać i czerpać z niej przyjemność. To proces, który trwa - dodał.

Drugie takie wyróżnienie

Wprowadzeniu Collinsa do Rock & Roll Hall of Fame towarzyszyła wyjątkowa oprawa. Laudację na cześć 75-latka wygłosił Travis Barker, perkusista zespołu Blink-182.

Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem te bębny – po prostu mnie zmiotło – powiedział Barker o utworze „In the Air Tonight” z repertuaru Collinsa. To brzmienie zmieniło wszystko. Pomogło zdefiniować brzmienie perkusji lat 80., a wpływ Phila słychać do dziś – dodawał.

Dla Anglika było to drugie wyróżnienie tego typu – w 2010 roku dołączył już do Rock & Roll Hall of Fame jako wokalista i perkusista grupy Genesis.