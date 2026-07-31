Netflix pozwany. Zniknęła kopia filmu w gwiazdorskiej obsadzie

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105 milionów dolarów chce dostać od Netfliksa Simon Afram - scenarzysta i producent filmu „Fortitude”. Ma to być rekompensata za kradzież z biura streamingowego giganta dysku twardego z kopią filmu, w obsadzie którego jest m.in. Nicolas Cage. Co ważne, ten obraz nie miał jeszcze premiery.

„Fortitude” to thriller szpiegowski, którego akcja rozgrywa się w czasach drugiej wojny światowej. Scenariusz bazuje na prawdziwej historii agentów brytyjskiego wywiadu. W obsadzie oprócz Nicolasa Cage'a są m.in. Ben Kingsley, Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà i Alice Eve.

Jak pisze „The Hollywood Reporter”, niezaszyfrowany dysk twardy z kopią filmu został ukradziony z biura Netfliksa w zeszłym miesiącu. Łupem niezidentyfikowanego na razie złodzieja padły też inne dyski, jednak według nieoficjalnych informacji były one puste.

Nicolas Cage (fot. GUILLAUME HORCAJUELO) / PAP/EPA

Dlaczego dysk z filmem trafił do Netfliksa?

Dysk z filmem trafił do Netfliksa, bo jego przedstawiciele wyrażali już pod koniec ubiegłego roku zainteresowanie kupieniem praw do dystrybucji. Jeden z producentów osobiście dostarczył kopię do biura platformy streamingowej w czerwcu. Poprosił o usunięcie plików po obejrzeniu i poinformowanie go, kiedy będzie mógł odebrać dysk. Gdy później dopytywał, czy może po niego przyjechać, Netflix początkowo nie odpowiadał. Później jego przedstawiciele przyznali się, że dysk został skradziony.

Jak podkreśla „THR”, powołując się na treść pozwu, Netflix nie oczekiwał od twórców filmu fizycznego dostarczania kopii do biura. Mieli przekazać klucz do specjalnego narzędzia, które pozwala na wyświetlanie filmów ograniczonej grupie osób i nie pozwala na nieautoryzowany dostęp. Nie jest jasne, dlaczego producenci „Fortitude” zdecydowali się na inne, mniej bezpieczne rozwiązanie.

Według twórców filmu, kradzież kopii utrudni im znacznie możliwości sprzedaży praw do dystrybucji. Jak przekonują w pozwie, każdy, kto je zakupi i zainwestuje w promocję, będzie musiał liczyć się z ryzykiem, że skradziona kopia w pewnym momencie wypłynie w sieci.

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Netflix odpowiada na zarzuty

W cytowanym przez media oświadczeniu przedstawiciele Netflixa zaprzeczają oskarżeniom o narażenie twórców filmu na straty. Podkreślają, że kopia została im przekazana niezgodnie z branżowymi standardami.