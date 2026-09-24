Nawet 3 mln zł za dzieło Fangora. Obraz mistrza op-artu trafi pod młotek

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Miłośnicy sztuki współczesnej mają niepowtarzalną okazję, by stać się właścicielem wyjątkowego dzieła Wojciecha Fangora – jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Na aukcji pojawił się obraz "SU 15" z 1972 roku, sygnowany, datowany i opisany na odwrocie przez samego twórcę.

To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i wszystkich, którzy cenią sobie sztukę z najwyższej półki.

Obraz Wojciecha Fangora z 1972 r. trafi pod młotek 30 września 2026 r. o godz. 19:00 w DESA Unicum w Warszawie, w ramach aukcji „Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945. Z dziełami z kolekcji Arthura i Elizabeth Dempster”.

Cena wywoławcza to 1,5 mln złotych, ale dom aukcyjny przewiduje, że dzieło może zostać sprzedany nawet za 3 miliony złotych.

„SU 15” – obraz z historią

Prezentowany obraz „SU 15” powstał w 1972 roku. To olej na płótnie o imponujących wymiarach 142 x 142 cm. Na odwrocie widnieje sygnatura artysty, data oraz opis: „FANGOR | SU 15 1972 | 56 x 56”.

Dzieło wyróżnia się nie tylko rozmiarem, ale przede wszystkim charakterystycznym dla Fangora podejściem do formy i koloru, które sprawiają, że obraz przyciąga wzrok i intryguje odbiorcę.

Obraz Fangora „Su-15” (źródło: DESA Unicum)

Aukcja – zasady i opłaty

Przed przystąpieniem do licytacji warto zapoznać się z zasadami aukcji. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20 procent. Zarówno cena wylicytowana, jak i opłata aukcyjna są kwotami netto – do obu zostanie doliczony niemiecki podatek VAT według stawki 7 procent.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami dotyczącymi praw autorskich, do ceny wylicytowanej doliczana jest opłata „droit de suite” w wysokości 5 procent (dla kwot do 50 000 EUR). Kurs euro ustalany jest na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego aukcję.

Wojciech Fangor – mistrz koloru i iluzji

Wojciech Fangor (1922–2015) to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom polskiej sztuki. Urodzony i zmarły w Warszawie, przez dekady zachwycał świat swoimi obrazami, w których eksperymentował z kolorem, światłem i przestrzenią.

Jego prace można podziwiać w najważniejszych muzeach na świecie, a każda aukcja z jego dziełami przyciąga uwagę kolekcjonerów z całego globu.

