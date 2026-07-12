Najwspanialszy zryw w historii muzyki. 1,5 miliarda widzów i fortuna na pomoc potrzebującym

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Szczytny cel, realizacyjny rozmach i długa lista gwiazd – tak w skrócie można opisać charytatywny koncert Live Aid. 13 lipca 1985 r. na dwóch stadionach oglądało go ponad 160 tys. osób, a transmisję obejrzało 1,5 miliarda ludzi w 100 krajach. Dochody z wydarzenia były przeznaczone na pomoc ofiarom głodu w Etiopii.

Live Aid: Kto wpadł na pomysł wyjątkowego koncertu?

Koncert Live Aid zorganizowali Bob Geldof z zespołu Boomtown Rats i Midge Ure z Ultravox. Ich celem było zebranie funduszy na pomoc Etiopii. Kraj ten w latach 1983-85 zmagał się z ogromną klęską głodu. Była ona wynikiem katastrofalnych susz, plag szarańczy oraz długotrwałych konfliktów zbrojnych i niestabilności politycznej. Szacuje się, że pochłonęła około miliona ofiar, doprowadziła do masowych przesiedleń ludności i dramatycznego pogorszenia się warunków życia.

Live Aid na stadionach i w telewizji. Liczba widzów robi wrażenie

Live Aid na Wembley (PA/Duncan Raban) / PAP/EPA

13 lipca 1985 r. koncert Live Aid odbył się równolegle w dwóch miejscach – na stadionie JFK w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, gdzie zebrało się 89 tys. widzów, i na Wembley w Londynie – tam było 72 tys. osób.

Bilety na oba wydarzenia zostały sprzedane w ciągu pięciu godzin. Transmisję telewizyjną koncertu Live Aid oglądało 1,5 miliarda ludzi w 100 krajach. Była to jedna z największych transmisji w historii telewizji.

Queen, Sting i wielu innych. Gwiazdy wsparły Live Aid

Podczas Live Aid wystąpiły największe gwiazdy muzyki rockowej i rozrywkowej. Na Wembley zagrali m.in. Sade, Sting, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, Paul Young oraz zespoły U2, Dire Straits, The Who, Queen, Status Quo, Ultravox, Spandau Ballet.

W Filadelfii na scenie pojawili się m.in.: Bryan Adams, Carlos Santana, Madonna, Neil Young, Eric Clapton, Mick Jagger, Bob Dylan oraz zespoły Black Sabbath, Judas Priest, The Beach Boys, Led Zeppelin, Duran Duran.

Wykorzystując różnice czasu pomiędzy Filadelfią a Londynem, Phil Collins wziął udział w koncertach na obydwu kontynentach. Artysta przeleciał pomiędzy Wielką Brytanią a USA naddźwiękowym concorde'em linii British Airways.

Księżna Diana i książę Karol na koncercie Live Aid (Photoshot/uppa.co.uk) / PAP/EPA

Honorowymi gośćmi Live Aid w Londynie byli księżna Diana i książę Karol. Na wypełniony po brzegi stadion Wembley wprowadził ich Bob Geldof.

Ikoniczny występ Queen na Live Aid

Jednym z ikonicznych momentów Live Aid był występ zespołu Queen. Do dziś dźwięk 72-tysięcznej publiki zgromadzonej na Wembley, którą Freddie Mercury nakłonił do klaskania w rytm utworu „Radio Ga Ga”, wywołuje u niektórych ciarki na plecach. Co ciekawe, muzycy Queen mieli wątpliwości, czy powinni wziąć udział w tym wydarzeniu. W rozmowie z magazynem „Radio Times” Brian May i Roger Taylor wspominali, że byli zaskoczeni zaproszeniem.

Nie byliśmy w trasie koncertowej ani nie graliśmy, a pomysł, żeby mieć 50 zespołów na jednym koncercie, wydawał się szalony – opowiadał May.

Myśleliśmy, że to będzie katastrofa. Freddie w szczególności. Powiedział: Nie mam odpowiedniego przeczucia co do tego. Nie był liderem zespołu, ale kiedy się uparł na coś, nie było sposobu, by go od tego odwieść. Więc odłożyliśmy ten temat – dodał.

Geldof nie odpuszczał i kilkakrotnie powracał do Queen z propozycją. Wydaje się, że decydujący głos w tej sprawie miał Brian May. Zasugerował on Mercury'emu, że mogą żałować tego, iż nie wzięli udziału w tym muzycznym przedsięwzięciu.

Powiedziałem Freddiemu: Jeśli obudzimy się następnego dnia po koncercie Live Aid ze świadomością, że nas tam nie było, będziemy bardzo zasmuceni tym faktem. Odparł: Do diabła, zróbmy to – relacjonował gitarzysta.



Ile pieniędzy zebrano w czasie Live Aid?

Dzięki koncertom udało się zebrać ponad 140 mln dolarów na pomoc głodującym w Afryce. Za sprawą transmisji telewizyjnych koncert Live Aid stał się ogólnoświatowym wydarzeniem kulturalnym i charytatywnym.

W 2010 r. szeroko komentowane były sugestie BBC, że pieniądze zebrane na pomoc dla Etiopii w czasie Live Aid trafiły do rebeliantów i posłużyły do zakupu broni. Bob Geldof zaprzeczał tym oskarżeniom, jednocześnie przyznając, że część środków mogła zostać „niewłaściwie wykorzystana”.

Ostatecznie samo BBC przeprosiło za swoje doniesienia i przyznało, że mogły wprowadzać w błąd, a redakcyjne śledztwo dotyczyło szeroko pojętej zachodniej pomocy dla Etiopii.

