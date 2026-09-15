Nagrody Emmy 2026 rozdane. Triumfują „Wdowia zatoka” i „The Pitt”

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To była noc pełna emocji, rekordów i wzruszeń. 78. ceremonia rozdania nagród Emmy w Los Angeles przeszła do historii za sprawą serialu „Wdowia zatoka”, który zdobył aż 14 statuetek, ustanawiając nowy rekord w kategorii komediowej.

Serial „Wdowia zatoka” triumfował na 78. ceremonii rozdania nagród Emmy w Los Angeles, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano „The Pitt”, a za najlepszy serial limitowany – produkcję „Chętni na seks”.

„Wdowia zatoka” – komediowy horror na szczycie

Serial „Wdowia zatoka”, łączący elementy komedii i horroru, opowiada o losach mieszkańców nawiedzonego miasteczka na wyspie u wybrzeży Nowej Anglii. Produkcja zdobyła Emmy m.in. za najlepszy serial komediowy, scenariusz i reżyserię.

Jak podkreślił „New York Times”, „produkcja, chwalona przez krytyków za oryginalność w czasach dominacji remake’ów i wznowień, zdobyła aż 14 statuetek, najwięcej ze wszystkich seriali, ustanawiając rekord w kategorii komediowej”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się także aktorzy drugoplanowi: Kate O’Flynn i Stephen Root, którzy zachwycili jurorów swoimi kreacjami.

Historyczny wieczór Matthew Rhysa

Jednym z największych zwycięzców wieczoru był walijski aktor Matthew Rhys. Jako pierwszy w historii zdobył Emmy za dwie główne role w jednym roku – w „Wdowiej zatoce” oraz w serialu limitowanym „Bestia we mnie”.

Stacja CNN zwróciła uwagę, że Rhys, wcześniej nagrodzony za rolę uśpionego sowieckiego agenta w „Zawód: Amerykanin”, „zarazem jako pierwszy triumfował w głównych kategoriach aktorskich w komedii, dramacie i serialu limitowanym”.



Matthew Rhys i Keri Russell/ Fot. David Fisher/Shutterstock/East News

Powroty i kolejne rekordy

Jean Smart odebrała piątą z rzędu Emmy za główną rolę w serialu „Hacks”. Jak podkreśliła CNN, jest pierwszą aktorką nagrodzoną w tej kategorii za każdy sezon serialu, w którym występowała. Wśród innych wyróżnionych znaleźli się Rhea Seehorn („Pluribus”) i Noah Wyle („The Pitt”) – uznani za najlepszych aktorów dramatycznych.

„The Pitt” i „Chętni na seks” – kolejne wielkie wygrane

Serial „The Pitt”, który miał aż 25 nominacji, drugi rok z rzędu zdobył główną nagrodę w kategorii produkcji dramatycznej.

„Pluribus” otrzymał Emmy za scenariusz autorstwa Vince’a Gilligana, twórcy „Breaking Bad”. Najlepszym serialem limitowanym lub antologią okazała się produkcja „Chętni na seks”.



Wzruszenia, pożegnania i owacje na stojąco

Nagroda dla najlepszego programu rozrywkowego trafiła do „The Late Show With Stephen Colbert”, który zakończył emisję po 11 latach. Dziękuję w imieniu ponad 200 osób, które przez 11 lat dawały z siebie wszystko, aby stworzyć dla was najlepszy program, jaki potrafiły – powiedział Colbert, odbierając statuetkę.

Podczas gali Michael J. Fox odebrał Nagrodę Humanitarną im. Boba Hope’a, otrzymując owację na stojąco.

Michael J. Fox/ Fot. Alisha Jucevic/Invision/East News

W części In Memoriam wspominano m.in. reżysera Roba Reinera i aktorkę Catherine O’Hara. Reba McEntire wystąpiła w hołdzie dla zmarłej Dolly Parton, a wspomnienie rozpoczęła Sally Field.

Emmy – najważniejsze nagrody telewizyjne

Nagrody Emmy, przyznawane przez Television Academy od 1949 roku, to najważniejsze wyróżnienia w amerykańskiej telewizji.

Tegoroczna ceremonia została podzielona na trzy wieczory – 5 i 6 września wręczono statuetki Creative Arts Emmy, a główna gala odbyła się 7 września w Peacock Theater w Los Angeles, transmitowana przez NBC.

Galę poprowadziła Mariska Hargitay.