Na planie „Odysei” Damon był w scenach walki zastępowany przez dublerkę

RMF24

Matt Damon ujawnił, że za jego spektakularną przemianą w Odyseusza w filmie Christophera Nolana stoi nie tylko ciężka praca na siłowni, ale także wsparcie doświadczonej kaskaderki Devyn Dalton. To ona zastępowała aktora podczas realizacji jednej z najbardziej wymagających scen – walki z gigantami.

W podcaście „Happy Sad Confused” Matt Damon opowiedział o swoim doświadczeniu na planie najnowszego filmu Christophera Nolana. Aktor zdradził, że w scenie starcia Odyseusza i jego towarzyszy z Lajstrygonami – olbrzymami znanymi z eposu Homera – kluczową rolę odegrała technika wymuszonej perspektywy oraz praca kaskaderów o różnym wzroście. W części ujęć Damona zastępowała Devyn Dalton, której imponująca sylwetka pomogła stworzyć iluzję faktycznej walki z gigantami.

Choć nazwisko dublerki nie padło podczas rozmowy, amerykańskie media szybko ustaliły, że chodzi właśnie o Devyn Dalton. Damon nie krył podziwu dla jej umiejętności i zaangażowania.

Moją dublerką była kobieta, kaskaderka, która miała najbardziej imponujące ramiona, jakie kiedykolwiek widziałem. Kiedy spotkałem ją po raz pierwszy w namiocie cateringowym, podszedłem, uściskałem ją i podziękowałem za całą pracę, którą wykonała – wspominał aktor.

W scenach, które nie wymagały udziału dublerów, widzowie mogą podziwiać efekty intensywnych przygotowań fizycznych Matta Damona. Aktor zredukował wagę do około 76 kilogramów i podporządkował swoje życie rygorystycznemu treningowi oraz diecie. Mimo to, jak sam podkreśla, bez pracy kaskaderów wiele scen nie mogłoby powstać.

„Odyseja” w reżyserii Christophera Nolana opowiada o dziesięcioletniej podróży Odyseusza do rodzinnej Itaki po wojnie trojańskiej. W obsadzie, obok Matta Damona, znaleźli się m.in. Anne Hathaway jako Penelopa, Tom Holland jako Telemach, Zendaya jako Atena, Robert Pattinson, Charlize Theron i Lupita Nyong'o.