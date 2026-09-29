Musisz zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Oto lista największych dzieł malarstwa

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„Guernica” Pabla Picassa została wskazana jako najważniejsze dzieło w zestawieniu przygotowanym na podstawie głosów ekspertów świata sztuki. Wśród najwyżej ocenionych prac znalazły się także ołtarz z Isenheim Matthiasa Grünewalda, „Nenufary” Claude’a Moneta oraz „Panny z Awinionu” Picassa. Jakie obrazy, zdaniem specjalistów, trzeba zobaczyć chociaż raz w życiu i czy wśród nich jest dzieło z Polski?

Zestawienie oparto na ankiecie przeprowadzonej przez francuski dziennik „Le Figaro”. Do wskazania maksymalnie pięciu dzieł, które — zdaniem uczestników — powinno się zobaczyć przynajmniej raz w życiu, zaproszono przedstawicieli świata sztuki: dyrektorów muzeów, konserwatorów, historyków sztuki, galerzystów i domy aukcyjne.

Głos oddany na pierwsze miejsce oznaczał pięć punktów, a kolejne pozycje otrzymywały odpowiednio mniej punktów. Autorzy zestawienia rozszerzyli jego formułę poza klasyczne obrazy. Uwzględnili też monumentalne dekoracje malarskie i freski.

„Guernica” Pabla Picassa na pierwszym miejscu

Pierwsze miejsce zajęła „Guernica” Pabla Picassa — jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł sztuki XX wieku. Obraz powstał w 1937 roku jako reakcja na bombardowanie baskijskiego miasta Guernica podczas hiszpańskiej wojny domowej. Praca przedstawia dramat cywilów i do dziś jest odczytywana jako dzieło antywojenne i oskarżenie przemocy.

Tuż za nią znalazł się ołtarz z Isenheim autorstwa Matthiasa Grünewalda. Trzecie miejsce przypadło cyklowi „Nenufary” Claude’a Moneta, prezentowanemu w paryskim Musée de l’Orangerie.

„Guernica” Pabla Picassa (fot. Shutterstock)

Od renesansowych fresków po sztukę współczesną

W ścisłej czołówce znalazły się również: „Panny z Awinionu” Picassa oraz „Tratwa Meduzy” Théodore’a Géricaulta. Wysoko oceniono także freski Giotta w kaplicy Scrovegnich w Padwie, sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła, „Ołtarz Gandawski” braci van Eycków i „Ogród rozkoszy ziemskich” Hieronima Boscha.

Pierwszą dziesiątkę zamyka „Narodziny Wenus” Sandra Botticellego, przechowywane w Galerii Uffizi we Florencji.

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się m.in. „Dziewczyna z perłą” Jana Vermeera, „Straż nocna” Rembrandta, „Dwie Fridy” Fridy Kahlo, „Krzyk” Edvarda Muncha oraz „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci.

„Ogród rozkoszy ziemskich” Hieronima Boscha (fot. Shutterstock)

Religijne motywy są silnie obecne w zestawieniu

Lista pokazuje wyraźną obecność dzieł o tematyce religijnej. Wśród wyróżnionych prac znalazły się m.in. „Ołtarz Gandawski”, malowidła Michała Anioła i Giotta, „Ostatnia Wieczerza”, „Zwiastowanie” Fra Angelica czy „Zdjęcie z krzyża” Rogiera van der Weydena.

Nie brakuje jednak obrazów, które stały się symbolami przełomów w historii sztuki. Są wśród nich „Impresja, wschód słońca” Moneta, związana z narodzinami impresjonizmu, „Biały kwadrat na białym tle” Kazimierza Malewicza czy asamblaż „Bed” Roberta Rauschenberga.

Ołtarz z Isenheim Matthiasa Grünewalda (fot. Shutterstock)

Polski akcent: „Dama z gronostajem”

W gronie dzieł wskazanych przez ekspertów znalazła się także „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci. Obraz, należący do zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, otrzymał osiem punktów w rankingu.

To jedno z nielicznych dzieł Leonarda da Vinci znajdujących się poza Włochami i Francją. Portret, powszechnie utożsamiany z Cecylią Gallerani, jest jedną z najcenniejszych prac w polskich zbiorach muzealnych.