Mikrofon i klucz wiolinowy na trumnie. Ostatnie pożegnanie Bonnie Tyler

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Dźwięki przebojów Bonnie Tyler - m.in. „Total Eclipse of the Heart” - wypełniły kościół w Swansea na południu Walii. Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali zmarłą w lipcu słynną wokalistkę podczas poniedziałkowego pogrzebu. Ozdoby na trumnie Tyler nawiązywały do jej kariery.

Swansea to rodzinne strony Bonnie Tyler. Piosenkarka urodziła jako Gaynor Hopkins w biednej rodzinie górniczej rodzinie we wsi Skewen.

„Totalne zaćmienie słońca”

Wprowadzeniu trumny do kościoła towarzyszyły piosenki artystki: wczesna ballada „If I Sing You a Love Song” z drugiej płyty Bonnie Tyler oraz jej pierwszy wielki przebój, „It's a Heartache”. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki „dziękujemy”.

Później wokalistkę żegnało też „Bridge Over Troubled Water” Paula Simona i Arta Garfunkela w wykonaniu walijskiego chóru Only Men Aloud. Fanom zebranym przed kościołem grupa odśpiewała potem przebój „Total Eclipse of the Heart” („Totalne zaćmienie serca”), największy hit wokalistki.

„Była dumną Walijką, ambasadorką kraju i Swansea”

Trumna Tyler nawiązywała do kariery artystki. Po bokach wygrawerowano mikrofon i klucz wiolinowy. Wśród ozdób znalazły się też grawerunek krzyża noszonego przez Tyler oraz pary skrzydeł, które były wyhaftowane na jednej z kurtek używanych przez piosenkarkę podczas jej występów na scenie.

52 lata miłości i przyjaźni - tak znajomość z Tyler opisał podczas ceremonii poszukiwacz talentów Roger Bell, który odkrył talent wokalistki podczas występu w jednym z klubów w Swansea.

Była dumną Walijką, ambasadorką kraju i Swansea - podkreślił, dodając, że czuł wzruszenie, gdy podczas ubiegłotygodniowego zaćmienia słońca wiele osób włączało utwór „Total Eclipse of the Heart

Absolutnie rządziła każdą sceną i każdą salą, każdą publicznością – podkreślał Matt Davies, menedżer wokalistki. I retorycznie pytał: Jak mógłbym w 10 minut oddać honor życiu tak ogromnemu i tak dobrze przeżytemu?

Pogrzeb Bonnie Tyler (fot. DIMITRIS LEGAKIS) / PAP/EPA

Śmierć Bonnie Tyler

Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że „odeszła niespodziewanie” w szpitalu w Portugalii.

Mocny, chropowaty głos - to znak rozpoznawczy brytyjskiej wokalistki, która zaczęła odnosić sukcesy pod koniec lat 70. XX wieku dzięki utworom „Lost in France” i „It's a Heartache”. Największą popularność przyniosły jej lata 80., gdy postawiła na bardziej rockowe, rozbudowane brzmienie, którego dobrym przykładem jest monumentalna ballada „Total Eclipse of the Heart" z 1983 r.

Piosenkarka trzykrotnie nominowana była do nagrody Grammy, a w 2013 r. reprezentowała Zjednoczone Królestwo w Konkursie Piosenki Eurowizji, zajmując w nim 19. miejsce. W 2022 r. została odznaczona przez królową Wielkiej Brytanii Elżbietę II Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki.