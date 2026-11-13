Miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany. Kupił go ktoś, kto ma dużo pieniędzy

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Miecz świetlny Dartha Vadera sprzedany! Za rekwizyt wykorzystany w dwóch filmach z sagi „Gwiezdne wojny” zapłacono aż 4,8 mln dolarów. To rekord.

Miecz świetlny Dartha Vadera, wykorzystany w filmach „Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje” (1980) i „Gwiezdne wojny: Powrót Jedi” (1983), został sprzedany na aukcji za 4,8 mln dolarów.

Rekwizytu używali zarówno David Prowse, odtwórca roli Dartha Vadera, jak i jego dubler. CNN podaje, że to właśnie ten miecz trzymał Darth Vader, zanim wypowiedział do Luke'a Skywalkera słynne zdanie: „Nie. Ja jestem twoim ojcem”.

Na stronie internetowej domu aukcyjnego Heritage Auctions napisano, że miecz świetlny Dartha Vadera stał się najdroższym przedmiotem związanym z „Gwiezdnymi wojnami”, jaki kiedykolwiek sprzedano.

Poprzedni rekord należał do miecza świetlnego Luke’a Skywalkera, który ten sam dom aukcyjny sprzedał w lipcu za 3,75 mln dolarów.

„Gwiezdne wojny” - kultowa saga science fiction

„Gwiezdne wojny” to kultowa saga science fiction stworzona przez George’a Lucasa. Jej akcja rozgrywa się „dawno, dawno temu, w odległej galaktyce”, w której trwa walka o wolność, władzę i równowagę Mocy. W świecie serii obok ludzi żyją liczne obce gatunki, a bohaterowie podróżują między planetami potężnymi statkami kosmicznymi.

Centralnym elementem opowieści jest Moc - energia obecna we wszystkich żywych istotach. Korzystają z niej między innymi Jedi, obrońcy pokoju, oraz Sithowie, którzy wykorzystują jej ciemną stronę do zdobywania władzy. Symbolem Jedi są zwykle niebieskie lub zielone miecze świetlne, a Sithów - czerwone.

Jedną z najważniejszych postaci całej sagi jest Darth Vader. Początkowo nosił imię Anakin Skywalker i był bardzo utalentowanym rycerzem Jedi. Wierzył, że dzięki Mocy może chronić najbliższych, jednak strach przed ich utratą oraz manipulacje imperatora Palpatine’a doprowadziły go na ciemną stronę. Anakin stał się Darthem Vaderem - groźnym wojownikiem w czarnej zbroi, służącym Galaktycznemu Imperium.

Vader budził strach charakterystycznym wyglądem, mechanicznym oddechem i bezwzględnością wobec przeciwników. Relacja Dartha Vadera z jego synem, Lukiem Skywalkerem, należy do najbardziej znanych wątków w historii kina.