Marzenie Natalii Kukulskiej się spełnia. Powstaje film „Jantar”

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Masz od 18 do 35 lat i marzysz o wielkiej karierze? Ta szansa może się już nie powtórzyć. Właśnie ruszył ogólnopolski casting do roli Anny Jantar w nowym filmie biograficznym. Produkcja powstaje pod czujnym okiem Natalii Kukulskiej, która wspólnie z mężem i synem stworzy także oprawę muzyczną. Poznaj kulisy projektu, na który fani polskiej estrady czekali od dekad.

Przygotowania do filmu inspirowanego życiem Anny Jantar nabierają tempa. Twórcy ogłosili oficjalny start projektu oraz rozpoczęcie castingu na odtwórczynię głównej roli. Produkcja, zatytułowana „Jantar”, powstaje pod artystycznym nadzorem Natalii Kukulskiej, córki niezapomnianej artystki. To właśnie Kukulska, wraz z mężem Michałem i synem Janem Dąbrówką, odpowiadać będzie za muzyczną stronę filmu.

Jak zdradziła wokalistka, realizacja filmu była jej wieloletnim marzeniem. Pomysł dojrzewał przez kilkanaście lat, ale dopiero zaangażowanie producenta Roberta Kijaka pozwoliło przejść od planów do konkretów.

Chyba teraz jest ten moment, bo wszystkie klocki tej układanki zaczęły do siebie pasować i zaczęliśmy stawiać konstrukcję – podkreśliła Kukulska.

Natalia Kukulska mówi wprost: „Jestem na straży prawdy”

Twórcom filmu szczególnie zależy na tym, by pokazać Annę Jantar taką, jaką była naprawdę. Wokół postaci artystki przez lata narosło wiele mitów i nieścisłości, które, jak mówi Natalia Kukulska, nie są potrzebne, by opowiedzieć jej fascynującą historię.

Jestem na straży prawdy – bo domyślam się, że jeśli ktoś chce robić film o mojej mamie, to dlatego, że jej historia jest ciekawa, a nie dlatego, żeby dobudowywać, zmieniać i dodawać jakieś fikcyjne anegdoty. Zwłaszcza że tych anegdot jest naprawdę dużo (...) i jest o czym opowiadać, mamy do tego środki – zaznaczyła.

Natalia Kukulska nie ukrywa, że praca nad takim projektem wymaga od niej ogromnej wrażliwości i rozwagi.

Anna Jantar w 1977 roku podczas występu na XIII Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze (foto: Afa Pixx/Zenon Żyburtowicz) / PAP

Nie da się uniknąć pewnych uproszczeń – nie wszyscy bliscy Anny Jantar mogą znaleźć miejsce na ekranie – jednak najważniejsze, by zachować istotę i prawdę o jej życiu. Wierzę, że prawda zawsze się obroni – dodała.

Miłość przerwana przez wielką tragedię. O tym opowie film

Twórcy podkreślają, że „Jantar” to nie tylko historia gwiazdy estrady, ale także opowieść o jej życiu prywatnym. Szczególne miejsce zajmie wątek małżeństwa z Jarosławem Kukulskim – kompozytorem i współtwórcą sukcesów Anny Jantar. Ich związek, zarówno prywatny, jak i zawodowy, przez lata fascynował publiczność i był jednym z filarów polskiej muzyki rozrywkowej lat 70.

Niestety, wspólne życie przerwała tragiczna katastrofa lotnicza w 1980 roku. Samolot, którym Anna Jantar wracała z koncertów w Stanach Zjednoczonych, rozbił się pod Warszawą, zabierając życie 87 osób.

Jako córka Anny Jantar musiałam podejść do tego tematu z dużą rozwagą i wrażliwością, bo ta historia jest też częścią historii naszej rodziny – mojej mamy i taty. Jednocześnie, ważna jest dla mnie prawda i nie boję się jej. Choć wiem, że opowiadanie o tak bliskiej mi osobie wymaga szczególnej uważności – wyznała Natalia Kukulska.

Reżyser zdradza: Interesuje mnie to, co działo się poza kadrem

Warstwa muzyczna filmu będzie wyjątkowa – za jej stworzenie odpowiadać będą członkowie rodziny artystki.

To bardzo wzruszający moment i jestem niezwykle ciekawa, jak ta historia zostanie pokazana na ekranie. Jednocześnie, otwiera się przede mną nowy, piękny rozdział muzyczny, ponieważ wraz z moim mężem, Michałem Dąbrówką, i synem, Janem Dąbrówką, będziemy odpowiedzialni za warstwę muzyczną filmu – zapowiada Kukulska.

Reżyser Daniel Jaroszek również podkreśla, że chce skupić się na nieznanych dotąd aspektach życia artystki.

Anna Jantar jest postacią, którą wielu z nas zna z piosenek czy archiwalnych występów. Mnie interesuje to, co znajdowało się poza kadrem. Kim była, kiedy gasły światła sceny, o czym marzyła, czego się bała i jakich wyborów musiała dokonywać – wyjaśnia.

Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT lł-62. Zdjęcie archiwalne z 14 marca 1980 roku (foto: Ireneusz Radkiewicz/CAF) / PAP

Masz 18-35 lat? Możesz zagrać legendę polskiej estrady. Ruszył casting

Kluczowym elementem produkcji będzie wybór aktorki, która przekona widzów i odda charyzmę oraz talent Anny Jantar. Twórcy ogłosili ogólnopolski casting, do którego mogą zgłaszać się kobiety w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, gdzie dostępne są wszystkie szczegóły oraz przygotowana scena do odegrania.

Szukamy osoby, która nie tylko zmierzy się z rolą tak rozpoznawalnej artystki, ale przede wszystkim pozwoli widzom uwierzyć w Annę jako bohaterkę naszej historii – mówi producent Robert Kijak.

Kiedy ruszą zdjęcia do filmu „Jantar”? Znamy datę

Prace nad filmem „Jantar” są na wstępnym etapie, ale twórcy są zdeterminowani, by jak najlepiej oddać zarówno klimat epoki, jak i autentyczność postaci. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2027 roku. Widzowie zyskają szansę, by na nowo odkryć legendę polskiej muzyki, poznać jej życie i zobaczyć, jaką była kobietą poza sceną.