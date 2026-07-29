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Legenda austriackiego kina i teatru nie żyje. Grał też w „Komisarzu Alexie”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (09:17)

W poniedziałkowy poranek w jednym z wiedeńskich szpitali zmarł Johannes Krisch, aktor uznawany za ważną postać austriackiej sceny teatralnej i filmowej – znany widzom chociażby z nominowanego do Oscara „Rewanżu” czy występów w serialu „Komisarz Alex”. Informację o śmierci potwierdził wiedeński Teatr Josefstadt, z którym Krisch był związany przez wiele lat. Jak podaje „Kronen Zeitung” przyczyną śmierci była choroba nowotworowa.

Legenda austriackiego kina i teatru nie żyje. Grał też w „Komisarzu Alexie”
Johannes Krisch zmarł w wieku 59-lat (autor zdjęcia: URS FLUEELER/KEYSTONE) /PAP/EPA
  • Johannes Krisch, wybitny austriacki aktor teatralny i filmowy, zmarł w poniedziałek w wiedeńskim szpitalu na chorobę nowotworową.
  • Po śmierci aktora politycy, w tym minister kultury Andreas Babler, wyrazili żal z powodu utraty ważnego głosu kultury w Austrii.
  • Z jakich ról był znany?
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Krisch był długoletnim członkiem zespołu wiedeńskich Burgtheater oraz Teatru Josefstadt. Oprócz występów na największych scenach Austrii zyskał również renomę w kinie. Do jego najbardziej znanych ról filmowych należy występ w nominowanym do Oscara filmie Götza Spielmanna „Rewanż”. Wystąpił też w produkcji Adriana Goigera „Märzengrund”. Szerokiej publiczności telewizyjnej Krisch stał się znany między innymi dzięki serialowi „Miejsce zbrodni” (niem. „Tatort”), pojawiał się też w odcinkach serialu „Komisarz Alex”.

„Kronen Zeitung” podaje, że Krisch od jakiegoś czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które rzuciły cień także na jego krótką kadencję jako dyrektora artystycznego Festiwalu Ferdinanda Raimunda w Gutenstein.

Jak podaje ORF, austriacki publiczny nadawca, W 2012 roku podczas premiery w Berlinie Krisch doznał wypadku na scenie, gdy spadł prawie dwa metry w dół, doznając urazu kręgosłupa oraz pęknięcia przepony. Później pojawiły informacje o jego chorobie nowotworowej. 

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Ważna rola teatralna

Dyrektor Teatru w Josefstadt, Herbert Föttinger ocenił, że Krisch był jednym z „najważniejszych aktorów swojego pokolenia” w Austrii. „Jego role nigdy nie były zwykłą grą aktorską, lecz życiem przeżywanym na scenie” – ocenił.

Zdaniem Föttingera widzowie zapamiętają jego rolę w sztuce „Bockerer”, gdzie wcielił się w tytułowego Karla Bockerera, właściciela małego wiedeńskiego sklepu mięsnego prowadzącego cichy opór wobec nazistów. 

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Politycy żegnają artystę

W poniedziałek na wiadomość o śmierci aktora zareagowali także politycy.

Składamy hołd Johannesowi Krischowi oraz jego wszechstronnemu dorobkowi, który przez dekady kształtował teatr – zwłaszcza wiedeński Teatr w Josefstadt i słynny Burgtheater – a także austriackie kino – powiedział minister kultury Andreas Babler (SPÖ).

Veronika Kaup-Hasler zajmująca się kulturą w samorządzie Wiednia zaznaczyła, że wraz z odejściem Krischa Austria traci „jednego z najbardziej wyrazistych aktorów swojego pokolenia – zarówno na scenie, jak i przed kamerą”.

Zdaniem Wernera Koglera, byłego wicekanclerza Austrii, wraz ze śmiercią aktora Austria straciła „niezwykle ważny głos świata kultury”.

Źródło: RMF24
Tagi: Johannes Krisch

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