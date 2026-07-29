Legenda austriackiego kina i teatru nie żyje. Grał też w „Komisarzu Alexie”

Krisch był długoletnim członkiem zespołu wiedeńskich Burgtheater oraz Teatru Josefstadt. Oprócz występów na największych scenach Austrii zyskał również renomę w kinie. Do jego najbardziej znanych ról filmowych należy występ w nominowanym do Oscara filmie Götza Spielmanna „Rewanż”. Wystąpił też w produkcji Adriana Goigera „Märzengrund”. Szerokiej publiczności telewizyjnej Krisch stał się znany między innymi dzięki serialowi „Miejsce zbrodni” (niem. „Tatort”), pojawiał się też w odcinkach serialu „Komisarz Alex”.
„Kronen Zeitung” podaje, że Krisch od jakiegoś czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które rzuciły cień także na jego krótką kadencję jako dyrektora artystycznego Festiwalu Ferdinanda Raimunda w Gutenstein.
Jak podaje ORF, austriacki publiczny nadawca, W 2012 roku podczas premiery w Berlinie Krisch doznał wypadku na scenie, gdy spadł prawie dwa metry w dół, doznając urazu kręgosłupa oraz pęknięcia przepony. Później pojawiły informacje o jego chorobie nowotworowej.
Ważna rola teatralna
Dyrektor Teatru w Josefstadt, Herbert Föttinger ocenił, że Krisch był jednym z „najważniejszych aktorów swojego pokolenia” w Austrii. „Jego role nigdy nie były zwykłą grą aktorską, lecz życiem przeżywanym na scenie” – ocenił.
Zdaniem Föttingera widzowie zapamiętają jego rolę w sztuce „Bockerer”, gdzie wcielił się w tytułowego Karla Bockerera, właściciela małego wiedeńskiego sklepu mięsnego prowadzącego cichy opór wobec nazistów.
Politycy żegnają artystę
W poniedziałek na wiadomość o śmierci aktora zareagowali także politycy.
Składamy hołd Johannesowi Krischowi oraz jego wszechstronnemu dorobkowi, który przez dekady kształtował teatr – zwłaszcza wiedeński Teatr w Josefstadt i słynny Burgtheater – a także austriackie kino – powiedział minister kultury Andreas Babler (SPÖ).
Veronika Kaup-Hasler zajmująca się kulturą w samorządzie Wiednia zaznaczyła, że wraz z odejściem Krischa Austria traci „jednego z najbardziej wyrazistych aktorów swojego pokolenia – zarówno na scenie, jak i przed kamerą”.
Zdaniem Wernera Koglera, byłego wicekanclerza Austrii, wraz ze śmiercią aktora Austria straciła „niezwykle ważny głos świata kultury”.