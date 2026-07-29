Legenda austriackiego kina i teatru nie żyje. Grał też w „Komisarzu Alexie”

RMF24

W poniedziałkowy poranek w jednym z wiedeńskich szpitali zmarł Johannes Krisch, aktor uznawany za ważną postać austriackiej sceny teatralnej i filmowej – znany widzom chociażby z nominowanego do Oscara „Rewanżu” czy występów w serialu „Komisarz Alex”. Informację o śmierci potwierdził wiedeński Teatr Josefstadt, z którym Krisch był związany przez wiele lat. Jak podaje „Kronen Zeitung” przyczyną śmierci była choroba nowotworowa.

Krisch był długoletnim członkiem zespołu wiedeńskich Burgtheater oraz Teatru Josefstadt. Oprócz występów na największych scenach Austrii zyskał również renomę w kinie. Do jego najbardziej znanych ról filmowych należy występ w nominowanym do Oscara filmie Götza Spielmanna „Rewanż”. Wystąpił też w produkcji Adriana Goigera „Märzengrund”. Szerokiej publiczności telewizyjnej Krisch stał się znany między innymi dzięki serialowi „Miejsce zbrodni” (niem. „Tatort”), pojawiał się też w odcinkach serialu „Komisarz Alex”.

„Kronen Zeitung” podaje, że Krisch od jakiegoś czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które rzuciły cień także na jego krótką kadencję jako dyrektora artystycznego Festiwalu Ferdinanda Raimunda w Gutenstein.

Jak podaje ORF, austriacki publiczny nadawca, W 2012 roku podczas premiery w Berlinie Krisch doznał wypadku na scenie, gdy spadł prawie dwa metry w dół, doznając urazu kręgosłupa oraz pęknięcia przepony. Później pojawiły informacje o jego chorobie nowotworowej.

Ważna rola teatralna

Dyrektor Teatru w Josefstadt, Herbert Föttinger ocenił, że Krisch był jednym z „najważniejszych aktorów swojego pokolenia” w Austrii. „Jego role nigdy nie były zwykłą grą aktorską, lecz życiem przeżywanym na scenie” – ocenił.

Zdaniem Föttingera widzowie zapamiętają jego rolę w sztuce „Bockerer”, gdzie wcielił się w tytułowego Karla Bockerera, właściciela małego wiedeńskiego sklepu mięsnego prowadzącego cichy opór wobec nazistów.

Politycy żegnają artystę

W poniedziałek na wiadomość o śmierci aktora zareagowali także politycy.

Składamy hołd Johannesowi Krischowi oraz jego wszechstronnemu dorobkowi, który przez dekady kształtował teatr – zwłaszcza wiedeński Teatr w Josefstadt i słynny Burgtheater – a także austriackie kino – powiedział minister kultury Andreas Babler (SPÖ).

Veronika Kaup-Hasler zajmująca się kulturą w samorządzie Wiednia zaznaczyła, że wraz z odejściem Krischa Austria traci „jednego z najbardziej wyrazistych aktorów swojego pokolenia – zarówno na scenie, jak i przed kamerą”.

Zdaniem Wernera Koglera, byłego wicekanclerza Austrii, wraz ze śmiercią aktora Austria straciła „niezwykle ważny głos świata kultury”.