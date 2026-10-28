Kultowe „Ptaki” Hitchcocka w serialowej odsłonie. W roli głównej gwiazda „Sukcesji”

RMF24

Ponad sześć dekad po premierze „Ptaków” Alfreda Hitchcocka, HBO podejmuje się wyjątkowo odważnego zadania – przeniesienia legendarnego horroru na mały ekran. Powstaje serial, który ma być osadzony we współczesnych realiach. Główną rolę zagra gwiazda „Sukcesji” - Sarah Snook.

Alaska zamiast Kalifornii – nowa sceneria starego koszmaru

Serialowa wersja „Ptaków” przeniesie widzów z kalifornijskiego wybrzeża w niezwykle surowe, niedostępne realia Alaski. Przesiąknięta lodowatą atmosferą historia połączy elementy psychologicznego dramatu, rasowego kryminału oraz horroru pełnego napięcia.

Gwiazda „Sukcesji” w głównej roli

W głównej roli zobaczymy gwiazdę serialu „Sukcesja” - Sarah Snook, która nie tylko zagra główną postać, ale również pełni funkcję producentki wykonawczej. Jej bohaterka, Myra Massey, w obliczu wyczerpującej batalii o opiekę nad dzieckiem, wraca do rodzinnego, małego miasteczka na Alasce. To właśnie tam, wraz z córką, trafia w sam środek zagadkowego zaginięcia swojej przyjaciółki. Próbując rozwikłać sprawę na własną rękę, Myra zmierzy się nie tylko z mieszkańcami pełnymi tajemnic, ale także z lawiną ataków ptaków, które staną się symbolem nieuchwytnego zagrożenia.

Za scenariusz odpowiada Tom Spezialy, a producentem został David Heyman, znany widzom choćby z serii o Harrym Potterze.

63 lata od premiery kultowego horroru

Film „Ptaki”, który swoją premierę miał w 1963 roku, od chwili wejścia na ekrany kin na nowo zdefiniował pojęcie ekranowego strachu. Hitchcock sięgnął po to, co nam najbliższe – codzienność. Z pozoru zwyczajne, niewinne ptaki stały się w jego rękach narzędziem grozy, atakując ludzi i siejąc panikę w idyllicznym kalifornijskim miasteczku. Ten nowatorski zabieg sprawił, że wielu widzów po seansie podświadomie zaczęło postrzegać otaczające ich zwierzęta jako potencjalne zagrożenie.

Na ekranie w główną rolę Melanie Daniels wcieliła się Tippi Hedren – aktorka, która dzięki tej kreacji zyskała status gwiazdy światowego formatu. Do legendy przeszły sceny jej ucieczki przed wrogo nastawionymi ptakami – one same, dzięki pionierskim jak na tamte czasy efektom specjalnym, potęgowały atmosferę narastającego zagrożenia.

Tippi Hedren i scena z filmu „Ptaki” (fot. PAP/PHOTOSHOT)

Film doczekał się wielu analiz i interpretacji, a jego pozycję w historii kina podkreśla fakt, że w 2016 roku „Ptaki” zostały oficjalnie włączone do Narodowego Rejestru Filmowego Stanów Zjednoczonych jako dziedzictwo kulturowe. Dla amerykańskiej (i nie tylko) kinematografii to jeden z najważniejszych punktów na filmowej mapie XX wieku.