KRAKÓW PO RAZ DZIEWIĄTY STOLICĄ EKOLOGICZNEGO KINA

RMF24

Czy naprawdę wiemy, czym oddychamy? Dlaczego zanieczyszczenie powietrza co roku odbiera życie milionom ludzi? Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie, bezpieczeństwo i codzienne decyzje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będziemy szukać podczas rozpoczynającej się 10 sierpnia 9. edycji BNP Paribas Green Film Festival – największego w Polsce i jednego z największych na świecie festiwali filmów ekologicznych. Przez siedem dni Bulwary Wiślane pod Wawelem ponownie zamienią się w otwarte kino, miejsce spotkań z twórcami oraz przestrzeń rozmów o przyszłości naszej planety.

ZAANGAŻOWANE KINO DLA DOROSŁYCH I DZIECI

Na widzów czeka blisko 100 pokazów filmowych, w tym 58 filmów konkursowych z całego świata, liczne premiery, spotkania z twórcami oraz codzienne seanse dla najmłodszych. W programie znalazły się zarówno głośne produkcje nagradzane na światowych festiwalach, jak i filmy, które dopiero rozpoczynają swoją międzynarodową drogę. Wśród najważniejszych tytułów tegorocznej edycji są m.in. DO OSTATNIEGO ODDECHU Ewy Ewart, DMUCHAWCE Momoko Seto – zachwycająca wizualnie opowieść nagrodzona przez krytyków na festiwalu w Cannes, NATURALNA DZIKOŚĆ SERCA, TRANSAMAZONIA, GRABIEŻ, SILVER, LUDZIE Z PLASTIKU czy ZMANY KLIMATU W POLSCE z udziałem dr. Tomasza Rożka.

Materiały prasowe

Nie zabraknie również Kina dla Dzieci. Codziennie najmłodsi widzowie będą mogli oglądać wartościowe filmy familijne o przyrodzie i ekologii, m.in. Ozi. Głos Deszczowego Lasu, Jeżyk i Przyjaciele, Fantastyczny Angelo, Lorax, Katak. Podwodna Przygoda, Dziki Robot czy Felek i Tola ratują las. Dzięki temu festiwal pozostaje wydarzeniem dla całych rodzin.

Materiały prasowe

Jak co roku atmosfera festiwalu wykraczać będzie poza Bulwar Czerwieński. Oprócz dwóch głównych kin plenerowych i Kina dla Dzieci wydarzenia odbywać się będą również w przestrzeni Echo Miasta przy ul. Kapelanka 56. Program dzień po dniu oraz pełna lista filmów dostępne są na stronie festiwalu.

• Program festiwalu dzień po dniu: https://www.greenfestival.pl/program2026/

• Lista konkursowych filmów: https://www.greenfestival.pl/oficjalna-selekcja-2026/

POWIETRZE – MOTYW PRZEWODNI FESTIWALU

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem POWIETRZE. To właśnie jakość powietrza, którym oddychamy, stanie się punktem wyjścia do rozmowy o zdrowiu, energetyce, zmianach klimatu i odpowiedzialności za przyszłość.

Symbolicznym otwarciem festiwalu będzie pokaz najnowszego filmu DO OSTATNIEGO ODDECHU w reżyserii Ewy Ewart – jednej z najbardziej cenionych polskich autorek filmów dokumentalnych. To poruszająca opowieść o jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnego świata i jego wpływie na życie milionów ludzi. Film stanie się punktem wyjścia do dyskusji z ekspertami i naukowcami o tym, czy czyste powietrze może stać się jednym z podstawowych praw człowieka.

Każdy dzień festiwalu poświęcony będzie innemu zagadnieniu. Po Powietrzu na sprzedaż przyjdzie czas na Cyrkularną przyszłość, Ukryty koszt postępu, Ucieczkę przed klimatem, Patrz w górę!, Oblicza Ziemi, a ostatni dzień tradycyjnie należeć będzie do laureatów konkursu.

https://youtu.be/sWOi8lqVNwc?si=8wC4bkEfPBNjtiZd

NAUKOWE STAND-UPy

Znakiem rozpoznawczym BNP Paribas Green Film Festival pozostają krótkie, dynamiczne naukowe stand-upy przygotowane przez ekspertów i popularyzatorów nauki.

- BNP Paribas Green Film Festival to nie tylko świetne kino. To również przestrzeń rozmowy o świecie, który zmienia się na naszych oczach. Chcemy pokazywać widzom, że za każdym filmem stoją prawdziwi ludzie, nauka i konkretne rozwiązania. Dlatego zapraszamy wybitnych ekspertów, którzy pomagają zrozumieć złożone problemy w prosty i angażujący sposób – mówi dyrektor festiwalu Grzegorz Dukielski.

W tym roku na scenie pojawią się m.in. Jakub Wiech, dr Tomasz Rożek, Miłosz Szymański, Krzysztof Ignaczak, Paweł Ścigalski, Michał Kud i wielu innych. Tematy obejmą energetykę, transformację klimatyczną, gospodarkę obiegu zamkniętego, odpowiedzialną konsumpcję, jakość powietrza oraz wpływ naszych codziennych wyborów na środowisko.

https://www.greenfestival.pl/naukowy-standup/.

Materiały prasowe

DARMOWE NAPRAWY KRAWIECKIE I ROWEROWE

BNP Paribas Green Film Festival od lat pokazuje, że wydarzenia kulturalne mogą być organizowane odpowiedzialnie. Na uczestników czeka niskoemisyjna Strefa Dobrego Smaku z ofertą kuchni roślinnej, system kaucyjny TAKE CUP! umożliwiający zakup napojów w wielorazowych kubkach, które po wykorzystania będzie można zwrócić, działania promujące gospodarkę cyrkularną, warsztaty ekologiczne oraz liczne inicjatywy partnerów festiwalu. Wszystkie działania organizacyjne realizowane są zgodnie z deklaracją środowiskową wydarzenia, a ślad węglowy festiwalu jest na bieżąco analizowany przez ekspertów Carbon Footprint Foundation.

W DNA festiwalu jest żyć w sposób zrównoważony, dlatego goście festiwalowi mogą przyjść na festiwal i dokonać bezpłatnych napraw swoich rzeczy. W strefie PATAGONNI będzie można skorzystać z darmowych drobnych napraw krawieckich, a w Strefie Rowerowej Decathlon darmowego przeglądu swojego roweru.

KONKURS I POKAZY LAUREATÓW

Przez siedem dni międzynarodowe jury wybierze najlepsze filmy dokumentalne i fabularne, krótko- i długometrażowe, najlepszy film polski oraz zdobywcę Grand Prix. Ostatniego dnia festiwalu widzowie tradycyjnie będą mogli obejrzeć nagrodzone produkcje na dużym ekranie.

- Dziewięć lat temu gdy zaczynaliśmy jako nowy festiwal zastanawialiśmy czy będzie zainteresowanie tą tematyką. Dziś Kraków jest światową stolicą ekologicznego kina, do której każdego roku przyjeżdżają twórcy i widzowie z całego świata. Chcemy nadal udowadniać, że kino może nie tylko wzruszać i zachwycać, ale także inspirować do działania – podkreśla Grzegorz Dukielski.

Festiwal odbędzie się 10–16 sierpnia 2026 roku w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia pozostaje bezpłatny. Szczegółowy program dostępny jest na stronie festiwalu.

Festiwal jest organizowany przez Fundację Green Festival, a partnerzy festiwalu to:

• Partner tytularny: Bank BNP Paribas;

• Partnerzy instytucjonalni: Miasto Kraków, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; UN Global Compact Network Poland, European Climate Pact, Cinetour

• Partnerzy główni: InPost, Canpack, Decathlon, Admind Branding and Communications, Olejomaty, Wodociągi Miasta Krakowa, Tretytka;

• Patroni medialni: RMF FM, RMF Classic, RMF MAXX, Interia, Tygodnik Powszechny i telewizja Arte.

• Partnerzy merytoryczni: Fundacja Carbon Footprint, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Open Eyes Economy Summit, Fundacja Let’s do It!, Legalna Kultura, Patagonia, Echo Miasta.