Koniec ze zdjęciami. Muzeum Brytyjskie reaguje na kolejki przy słynnej tkaninie

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Muzeum Brytyjskie zakazało odwiedzającym fotografowania tkaniny z Bayeux. Powodem są długie postoje zwiedzających, które utrudniały płynne przejście przez ekspozycję i opóźniały wejście kolejnym osobom.

Początkowo muzeum zezwalało na zdjęcia, ale zmieniło decyzję po tym, jak przy 68-metrowym dziele zaczęły tworzyć się kolejki – donosi BBC. Zwiedzający wpuszczani są do wyprzedanej wystawy co 40 minut i proszeni o poruszanie się wzdłuż eksponatu w jednym kierunku.

Ogromne zainteresowanie sprawiło, że naszym priorytetem stało się zapewnienie wszystkim jak najlepszych warunków zwiedzania – przekazała rzeczniczka Muzeum Brytyjskiego.

Pierwszy pokaz w Wielkiej Brytanii

Średniowieczne haftowane dzieło, prezentowane w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy, opowiada o wydarzeniach poprzedzających normański podbój Anglii oraz bitwie pod Hastings w 1066 roku. Wykonano je właśnie w Anglii, w XI wieku.

Wypożyczenie do 2027 roku

Eksponat wypożyczono z Normandii do lipca 2027 roku. W Londynie pokazano go w jednej prostej linii, inaczej niż w podkowiastej galerii w Bayeux.

Transport, uzgodniony po francusko-brytyjskim szczycie w 2025 roku, odbył się w klimatyzowanej skrzyni pod policyjną eskortą. Muzeum Brytyjskie pokrywa koszty przewozu, a ubezpieczenie zapewnia rząd brytyjski.

Bilety są wyprzedane do 31 grudnia, a kolejna pula ma trafić do sprzedaży w październiku. Część osób krytykuje je, ponieważ są ok. trzykrotnie droższe od tych, które uprawniają do zobaczenia tkaniny w stałym miejscu jej przechowywania we Francji. Bezpłatną replikę można oglądać w Opactwie Tewkesbury oraz Muzeum Reading.