Katarzyna Zaczek nie żyje. Była radną Bydgoszczy, grała w popularnych serialach

RMF24

W wieku 34 lat zmarła Katarzyna Zaczek - radna Bydgoszczy, prawniczka, była reporterka telewizyjna i aktorka. Od dłuższego czasu zmagała się z ciężką chorobą. W mediach społecznościowych pożegnał ją m.in. poseł Rozwoju Plus Łukasz Schreiber. „Choroba i śmierć nadeszły zdecydowanie zbyt szybko” – napisał polityk.

Nie żyje Katarzyna Zaczek. „Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie”

Informację o śmierci Katarzyny Zaczek przekazała Rada Miasta Bydgoszczy. Samorządowcy poinformowali, że lokalna działaczka odeszła po długiej i ciężkiej chorobie.

„Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej radnej Katarzyny Zaczek. Zmarła w wieku 34 lat po długiej i ciężkiej chorobie” – przekazano w komunikacie. Rada Miasta złożyła kondolencje rodzinie, bliskim i przyjaciołom zmarłej.

Katarzyna Zaczek została wybrana do Rady Miasta Bydgoszczy w wyborach samorządowych w 2024 roku. Reprezentowała mieszkańców m.in. Kapuścisk, Wyżyn, Łęgnowa, Łęgnowa-Wsi, Zimnych Wód, Czerska Polskiego i Glinek-Rupienicy. W radzie pracowała m.in. w Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Z wykształcenia była prawniczką. Wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji.

Katarzyna Zaczek - nie tylko radna, ale i aktorka

Katarzyna Zaczek spełniała się również jako aktorka. Z informacji zamieszczonych na jej profilu wynika, że zagrała epizody m.in. w „BrzydUli 2”, „Chyłce”, „Przyjaciółkach”, „Barwach szczęścia” i „Leśniczówce”. Jej dorobek obejmował także udział w produkcjach filmowych, m.in. „Miłość ma cztery łapy” i „Niewidzialna wojna”. Grała w serialu „Ktoś tu kłamie?” emitowanym w TV4.

W ostatnich miesiącach ograniczyła swoją aktywność publiczną z powodu problemów zdrowotnych.

Katarzyna Zaczek na prezentacji ramówki Polsatu, 2025 rok, fot. Paweł Wodzyński / East News

Łukasz Schreiber pożegnał Katarzynę Zaczek

Radną pożegnał również Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus, podkreślając jej zaangażowanie w sprawy publiczne.

„Bardzo smutna informacja. Nie żyje Katarzyna Zaczek, Radna Miasta Bydgoszczy. Angażowała się w sprawy publiczne, chciała zmieniać świat na lepszy. Niestety, choroba i śmierć nadeszły zdecydowanie zbyt szybko. Cześć Jej pamięci!” - napisał Schreiber.