Jeden z najlepszych seriali gangsterskich wraca z 2. sezonem. Szykuje się hitowy wrzesień w SkyShowtime

RMF24

„Strefa gangsterów” wraca z 2. sezonem! Już 21 września polscy widzowie zobaczą nowe, pełne brutalnych starć odcinki gangsterskiej sagi. W rolach głównych ponownie pojawią się Tom Hardy, Pierce Brosnan oraz Helen Mirren, a twórcy ucinają spekulacje na temat zakulisowych konfliktów. Zapnijcie pasy, bo walka o imperium Harriganów dopiero się rozkręca.

Nowe rozdanie w świecie gangsterskich porachunków

Drugi sezon „Strefy gangsterów” zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie niż poprzedni. Twórcy serialu potwierdzają, że rodzina Harriganów ponownie stanie w centrum burzliwych wydarzeń, walcząc o utrzymanie swojej pozycji w przestępczym świecie. Wrogowie stają się coraz bardziej bezwzględni, a rywalizacja o władzę w imperium Harriganów nabiera tempa.

W centrum fabuły ponownie znajdzie się Harry da Souza, grany przez Toma Hardy’ego. Bohater, będący zaufanym egzekutorem rodziny, zostanie postawiony w wyjątkowo trudnej sytuacji. Narastające konflikty wewnątrz rodziny oraz pojawiające się zdrady sprawią, że nikt nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Twórcy obiecują, że nowe odcinki będą pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji, brutalnych starć i dramatycznych rodzinnych rozgrywek.

Gwiazdorska obsada wraca na ekrany

W nadchodzącym sezonie widzowie ponownie zobaczą na ekranie znane i cenione nazwiska. Oprócz Toma Hardy’ego, do swoich ról powrócą Pierce Brosnan i Helen Mirren, którzy wcielają się w kluczowe postacie rodziny Harriganów. W obsadzie ponownie pojawią się także Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Janet McTeer oraz Toby Jones.

Nowe odcinki przyniosą również kilka świeżych twarzy. Do obsady dołączą Johnny Flynn i Ophelia Lovibond, którzy mają wnieść do serialu nowe wątki i jeszcze bardziej skomplikować układ sił w świecie gangsterskich rozgrywek.

Tom Hardy zostaje w serialu

Jednym z najczęściej poruszanych tematów wśród fanów „Strefy gangsterów” była przyszłość Toma Hardy’ego w produkcji. Po zakończeniu zdjęć do drugiego sezonu pojawiły się spekulacje na temat jego rzekomego konfliktu z częścią producentów i możliwego odejścia aktora przed planowanym trzecim sezonem. Jednak, jak informują zachodnie media, sytuacja została wyjaśniona podczas kluczowego spotkania w Londynie. Tom Hardy doszedł do porozumienia z twórcami i ma powrócić w kolejnej odsłonie serialu, choć oficjalna decyzja o realizacji trzeciego sezonu nie została jeszcze ogłoszona.

Produkcja na najwyższym poziomie

„Strefa gangsterów” to serial zrealizowany z rozmachem przez uznane studia. Produkcja powstała na zamówienie Paramount+ we współpracy z Paramount Television Studios i 101 Studios. Za koncepcję serialu odpowiada Ronan Bennett, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się tak znani twórcy jak Guy Ritchie, Jez Butterworth i Tom Hardy. Dzięki temu serial oferuje nie tylko wciągającą fabułę, ale także najwyższą jakość realizacji i doskonałe aktorstwo.