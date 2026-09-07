Jeden grał w „Seksmisji”, drugi ją filmował. Najsłynniejsi bliźniacy polskiego kina świętują 80. urodziny

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Jeden stał się ikoną aktorstwa, drugi – wybitnym operatorem i reżyserem. Bracia Jerzy i Olgierd Łukaszewiczowie kończą 80 lat. Ich nazwiska kojarzy każdy miłośnik takich hitów jak „Seksmisja”, „Vabank” czy „Sól ziemi czarnej”. Choć rzadko stawali razem przed kamerą, ich artystyczny dialog trwa od dekad. Jak wyglądało dzieciństwo genialnych bliźniaków i co działo się, gdy spotykali się na planie filmowym?

Z Kresów na Śląsk. Burzliwe losy rodziny Łukaszewiczów

Jerzy i Olgierd Łukaszewiczowie przyszli na świat 7 września 1946 roku. Ich rodzina, o burzliwych losach, wywodziła się z Kresów. Ojciec Julian, lekarz i wnuk polskiego zesłańca, urodził się w Uzbekistanie. Matka Helena pochodziła z Kamienia Podolskiego. Po bolszewickim puczu rodzice trafili do Warszawy, by po powstaniu warszawskim osiedlić się na Śląsku.

Dzieciństwo spędzone w Katowicach-Ligocie miało ogromny wpływ na kształtowanie osobowości braci. Śląsk stał się dla nich miejscem bliskim sercu, a śląska gwara „językiem serca” – jak wspomina Olgierd Łukaszewicz. Ważną rolę w wychowaniu chłopców odegrała „babcinka” Franciszka Biskup, piastunka, która przekazała im śląskie tradycje i wartości.

Rodzina Łukaszewiczów odznaczała się silnym przywiązaniem do kultury i sztuki. Matka dbała o kontakt synów ze światem muzyki i malarstwa, a ojciec rozbudzał w nich ciekawość świata, zabierając do planetarium i ucząc rozpoznawania gwiazdozbiorów. Wspólne słuchanie koncertów czy przeglądanie albumów malarstwa było w domu Łukaszewiczów codziennością.

Kino domowe na ścianie pokoju. Tak rodziła się pasja bliźniaków

Harcerstwo i ministrantura odegrały istotną rolę w kształtowaniu charakterów braci. Wspólnie odwiedzali byłych powstańców śląskich, brali udział w pogrzebach jako ministranci. To właśnie harcerstwo rozbudziło w nich umiejętności organizacyjne, które później przydały się w pracy zawodowej.

Muzyczny gigant, którego dziedzictwo wciąż żyje. 80 lat temu urodził się Freddie Mercury 80 lat temu urodził się Farrokh Bulsara, który do historii muzyki przeszedł jako Freddie Mercury - charyzmatyczny lider zespołu Queen. Do dziś jest uznawany za jednego z najlepszych wokalistów w historii muzyki popularnej.

Olgierd już w szkole podstawowej wykazał się talentem recytatorskim, zdobywając pierwsze doświadczenia sceniczne. Jerzy natomiast zafascynował się techniczną stroną kina – w dziecięcym pokoju zorganizował domowe kino, w którym wyświetlał filmy na wymalowanym na ścianie ekranie. To on pierwszy sięgnął po kamerę i sprzęt filmowy, ucząc brata podstaw gry aktorskiej przed obiektywem.

Rozdzieleni przez studia. Kraków i Łódź na drodze do kariery

W 1964 roku drogi braci na chwilę się rozeszły – Olgierd rozpoczął studia aktorskie w Krakowie, a Jerzy wybrał łódzką Filmówkę, by zgłębiać tajniki operatorskiego fachu. Już w trakcie egzaminów Olgierd mógł liczyć na pomoc kolegów, a Jerzy dzielił ławkę z Krzysztofem Kieślowskim. Obaj od początku wyróżniali się talentem i zaangażowaniem, co szybko zaowocowało pierwszymi sukcesami.

„Sól ziemi czarnej” – pierwszy wspólny krok na planie

Na początku swojej kariery Jerzy i Olgierd zagrali razem w filmie Kazimierza Kutza „Sól ziemi czarnej”, wcielając się w braci Basistów. Jerzy pełnił również funkcję fotografa i operatora. Było to pierwsze z wielu spotkań braci na planie, choć zazwyczaj po przeciwnych stronach kamery.

Olgierd już wtedy zwrócił uwagę reżyserów, co otworzyło mu drogę do kolejnych ról – m.in. w „Brzezinie” Andrzeja Wajdy, gdzie rozpoczął serię kreacji postaci delikatnych, melancholijnych i wrażliwych. Z czasem jednak udowodnił, że potrafi wyjść poza te ramy, wcielając się także w twardych, zdecydowanych bohaterów.

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Jeden przed kamerą, drugi zza obiektywu. Dwie ścieżki geniuszu

Bracia Łukaszewiczowie mają na koncie imponujące osiągnięcia, choć ich ścieżki zawodowe biegły równolegle. Olgierd stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, występując w ponad stu rolach filmowych i teatralnych. Widzowie pamiętają go m.in. z „Seksmisji”, „Gorączki”, „Faustyny” czy „Generała Nila”. Jego kreacje często wymykały się schematom, a charyzma i subtelność zjednywały mu uznanie krytyków i publiczności.

Jerzy natomiast zapisał się w historii jako wybitny operator, reżyser i wykładowca. Pracował przy takich tytułach jak „Vabank”, „Seksmisja”, „Doliny Issy”, „Kingsajz” czy „Przyjaciel wesołego diabła”. Współpraca z Juliuszem Machulskim przyniosła mu uznanie i pozwoliła eksperymentować z nowoczesnymi technikami filmowymi. Jego zdjęcia do „Seksmisji” do dziś uchodzą za wzór nowoczesnej wizji w polskim kinie.

Choć rzadko stawali razem przed kamerą, ich drogi wielokrotnie się przecinały. Praca przy „Seksmisji” była dla Olgierda radosnym doświadczeniem, choć brat operator nie szczędził mu krytyki i wymagał najwyższego poziomu. Współpraca przy serialu „Plebania” pokazała, że nawet po latach w zawodzie nie brakuje między nimi twórczych spięć.