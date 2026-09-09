„Fauda” powraca z nowym sezonem. Serial na tle wydarzeń po 7 października

Piąty sezon „Faudy” rozpoczyna się dwa lata po dramatycznych wydarzeniach z 7 października 2023 roku, kiedy to bojownicy Hamasu przeprowadzili zbrojny atak na południowe tereny Izraela. W wyniku tamtej tragedii zginęło około 1200 osób, a 251 kolejnych zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Odpowiedzią Izraela była szeroko zakrojona kampania powietrzna i lądowa przeciwko Gazie. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Gazie, które są uznawane przez ONZ za wiarygodne, w wyniku działań wojennych zginęło ponad 73 600 Palestyńczyków.
Nowa seria serialu nie tylko nawiązuje do tych wydarzeń, ale także wprowadza widza w świat emocji, dylematów i dramatów, które towarzyszą obu stronom konfliktu. Fabuła skupia się na losach Dorona Kavillio – dowódcy tajnej jednostki izraelskiej armii, który musi zmierzyć się z przeszłością i własnymi wyborami.
Doron Kavillio w nowej misji
Główny bohater, Doron Kavillio, ponownie staje przed wyzwaniem, które wykracza poza granice państw i osobistych przekonań. Tym razem ściga bojownika Hamasu, o którym był przekonany, że nie żyje. Poszukiwania prowadzą go aż do Marsylii we Francji, gdzie odkrywa, że jego dawny przyjaciel zbuntował się i wyruszył na nieautoryzowaną misję odwetową.
Twórcy serialu – Avi Issacharoff i Lior Raz – po raz kolejny ukazują złożoność konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nie opowiadając się jednoznacznie po żadnej ze stron. Zamiast tego stawiają na przedstawienie ludzkich historii, które rozgrywają się w cieniu wielkiej polityki i przemocy.
Przesłanie pokoju i refleksji
Lior Raz, współtwórca serialu i odtwórca głównej roli, podkreśla, że celem piątego sezonu nie było odtworzenie konkretnych wydarzeń z 7 października.
Chodziło o próbę opowiedzenia historii, zobaczenia, jak możemy wplatać nasze postacie w te sytuacje oraz tę historię, która wydarzyła się naprawdę – wyjaśnia aktor.
Raz zwraca uwagę na potrzebę precyzji w oddaniu realiów, ale jednocześnie podkreśla, jak ważne jest pokazanie, w jaki sposób postacie radzą sobie w nowych, nieprzewidywalnych okolicznościach.
W jednym z wywiadów aktor wyraził nadzieję, że widzowie zrozumieją „jak ważny jest pokój, jak musimy myśleć inaczej i jak wojna niszczy wszechświat”. Dodał również:
„Niszczy nasz region, niszczy nasz kraj i ich kraje również, to pewne. Wiemy, że ludzie oglądają ten serial na całym świecie — w świecie arabskim, w Izraelu — że cena wojny jest ogromna i musimy mieć nadzieję, by rozwiązać tę sytuację”.
Źródło: Euronews