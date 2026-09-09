„Fauda” powraca z nowym sezonem. Serial na tle wydarzeń po 7 października

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Izraelski serial „Fauda” powraca na platformę Netflix z długo wyczekiwanym piątym sezonem. Nowa odsłona produkcji została osadzona w rzeczywistości po atakach z 7 października 2023 roku, które na zawsze zmieniły sytuację na Bliskim Wschodzie. Twórcy serialu podkreślają, że ich celem jest pokazanie ludzkiego wymiaru konfliktu oraz podjęcie refleksji nad ceną, jaką płacą wszyscy uczestnicy wojny.

Piąty sezon „Faudy” rozpoczyna się dwa lata po dramatycznych wydarzeniach z 7 października 2023 roku, kiedy to bojownicy Hamasu przeprowadzili zbrojny atak na południowe tereny Izraela. W wyniku tamtej tragedii zginęło około 1200 osób, a 251 kolejnych zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Odpowiedzią Izraela była szeroko zakrojona kampania powietrzna i lądowa przeciwko Gazie. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Gazie, które są uznawane przez ONZ za wiarygodne, w wyniku działań wojennych zginęło ponad 73 600 Palestyńczyków.

Nowa seria serialu nie tylko nawiązuje do tych wydarzeń, ale także wprowadza widza w świat emocji, dylematów i dramatów, które towarzyszą obu stronom konfliktu. Fabuła skupia się na losach Dorona Kavillio – dowódcy tajnej jednostki izraelskiej armii, który musi zmierzyć się z przeszłością i własnymi wyborami.

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Doron Kavillio w nowej misji

Główny bohater, Doron Kavillio, ponownie staje przed wyzwaniem, które wykracza poza granice państw i osobistych przekonań. Tym razem ściga bojownika Hamasu, o którym był przekonany, że nie żyje. Poszukiwania prowadzą go aż do Marsylii we Francji, gdzie odkrywa, że jego dawny przyjaciel zbuntował się i wyruszył na nieautoryzowaną misję odwetową.

Twórcy serialu – Avi Issacharoff i Lior Raz – po raz kolejny ukazują złożoność konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nie opowiadając się jednoznacznie po żadnej ze stron. Zamiast tego stawiają na przedstawienie ludzkich historii, które rozgrywają się w cieniu wielkiej polityki i przemocy.

Przesłanie pokoju i refleksji

Lior Raz, współtwórca serialu i odtwórca głównej roli, podkreśla, że celem piątego sezonu nie było odtworzenie konkretnych wydarzeń z 7 października.

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Chodziło o próbę opowiedzenia historii, zobaczenia, jak możemy wplatać nasze postacie w te sytuacje oraz tę historię, która wydarzyła się naprawdę – wyjaśnia aktor.

Raz zwraca uwagę na potrzebę precyzji w oddaniu realiów, ale jednocześnie podkreśla, jak ważne jest pokazanie, w jaki sposób postacie radzą sobie w nowych, nieprzewidywalnych okolicznościach.

W jednym z wywiadów aktor wyraził nadzieję, że widzowie zrozumieją „jak ważny jest pokój, jak musimy myśleć inaczej i jak wojna niszczy wszechświat”. Dodał również:

„Niszczy nasz region, niszczy nasz kraj i ich kraje również, to pewne. Wiemy, że ludzie oglądają ten serial na całym świecie — w świecie arabskim, w Izraelu — że cena wojny jest ogromna i musimy mieć nadzieję, by rozwiązać tę sytuację”.