Enrique Iglesias wraca do Polski. Wielkie show we Wrocławiu już w maju 2027

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Już 29 maja 2027 roku na Tarczyński Arenie we Wrocławiu odbędzie się jedyny w Polsce koncert światowej gwiazdy muzyki pop i latino – Enrique Iglesiasa. Artysta, który od lat podbija serca milionów fanów na całym świecie, ponownie rozgrzeje polską publiczność swoimi największymi przebojami. Sprzedaż biletów rusza już 19 listopada.

Enrique Iglesias nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne muzyczne wydarzenie w naszym kraju. Tym razem artysta wystąpi we Wrocławiu, gdzie 29 maja 2027 roku rozbrzmią jego najbardziej znane utwory. Koncert odbędzie się na Tarczyński Arenie, która już teraz szykuje się na przyjęcie tysięcy fanów spragnionych muzycznych emocji i niezapomnianych wrażeń.

Bilety na wydarzenie będzie można nabyć od 19 listopada za pośrednictwem platformy Eventim.pl. Organizatorzy spodziewają się ogromnego zainteresowania, dlatego warto przygotować się na błyskawicznie wyprzedające się wejściówki.

Enrique Iglesias – ikona współczesnej muzyki

Enrique Iglesias to postać, która od niemal trzech dekad nie schodzi z czołówek światowych list przebojów. Artysta sprzedał ponad 180 milionów płyt, a jego utwory regularnie biją rekordy popularności w serwisach streamingowych. Miliony fanów na całym świecie pokochały takie przeboje jak „Hero”, „Bailando”, „Escape” czy „Tonight (I’m Lovin’ You)”, które na stałe zapisały się w historii muzyki rozrywkowej.

Jego koncerty to nie tylko muzyczne show, ale także widowisko pełne emocji, pasji i energii. Spektakularna oprawa, charyzma artysty i ponadczasowe hity sprawiają, że każde spotkanie z Enrique Iglesiasem staje się niezapomnianym przeżyciem.

Enrique Iglesias , Foto: Artur Kraszewski/DM Agency / materiały udostępnione

Artysta o międzynarodowej renomie

Enrique Iglesias urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie jako syn słynnego hiszpańskiego piosenkarza Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preysler. Swoją muzyczną karierę rozpoczął w połowie lat 90., a debiutancki album „Enrique Iglesias” z 1995 roku przyniósł mu międzynarodową sławę i pierwsze prestiżowe nagrody, w tym Grammy i Latin Grammy.

Przez lata artysta nagrywał zarówno w języku hiszpańskim, jak i angielskim, zdobywając serca fanów na całym świecie. W dorobku Enrique Iglesiasa znajdują się takie hity jak „Bailamos”, „Be With You”, „I Like It”, „Duele el Corazón” czy „Bailando”. Współpracował z największymi gwiazdami muzyki, w tym z Pitbullem, Seanem Paulem, Wisin & Yandel czy Whitney Houston.

Enrique Iglesias jest laureatem licznych wyróżnień, w tym Grammy, Latin Grammy, Billboard Music Awards oraz American Music Awards.