„Duma i uprzedzenie” w wersji Netfliksa. Jest zwiastun i data premiery

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3 grudnia na platformie Netflix pojawi się nowa, serialowa adaptacja „Dumy i uprzedzenia” Jane Austen. Do sieci trafił właśnie zwiastun tej produkcji, w obsadzie której są m.in. Emma Corrin, Jack Lowden i Olivia Colman.

Netflix zapowiada klasyczną adaptację arcydzieła

Wiadomo, że miniserial na podstawie słynnej powieści będzie miał 6 odcinków. Jego twórcami są scenarzystka Dolly Alderton („Wszystko, co wiem o miłości”) i reżyser Euros Lyn („Heartstopper”).

Jack Lowden na planie „Dumy i uprzedzenia” / Netflix

„Duma i uprzedzenie” to historia ponadczasowa ze względu na ujęte w niej emocje: są dziś tak samo żywe, jak w 1812 roku. Wstyd za własną rodzinę, strach przed zostaniem w tyle, lęk o to, czy świat będzie dla naszych dzieci równie bezpieczny, jak był dla nas, czy wreszcie upokorzenie wynikające z tego, że kogoś błędnie oceniliśmy albo sami zostaliśmy źle osądzeni. Wracamy do tej książki, bo odnajdujemy w niej odbicie własnych serc - tłumaczy Adlerton, cytowana w komunikacie prasowym.

Wielu widzów może zaskoczyć fakt, że znany ze swobodnego podejścia do kanonu literatury Netflix tym razem zdecydował się na „wierną i klasyczną adaptację arcydzieła”.

Opublikowany w środę zwiastun serialu otwierają Lizzy (Emma Corrin) i Jane (Freya Mavor), które na dachu posiadłości Longbourn rozmawiają o dylemacie definiującym epokę Austen, a zarazem bliskim współczesnym kobietom.

Od początku wiedziałam, że to zdanie musi otworzyć zwiastun. Nie tylko dlatego, że idealnie rezonuje z kobietami szukającymi dziś miłości i odpowiedniej drugiej połówki – sfrustrowanymi tym, jak wiele czasu i energii pochłaniają te poszukiwania – ale też dlatego, że świetnie ukazuje Lizzy jako postać, która uczy się wszystkiego na własnych błędach - wyjaśnia scenarzystka serialu.



„Duma i uprzedzenie”. Kandydat na Bonda został panem Darcym

Główne role w nowej „Dumie i uprzedzeniu” grają Emma Corin (Elizabeth Bennet), Jack Lowden (pan Darcy) i Olivia Colman (pani Bennet). Warto przypomnieć, że Lowden wymieniany jest w ostatnim czasie jako jeden z faworytów do przejęcia po Danielu Craigu roli Jamesa Bonda. Aktor znany z serialu „Kulawe konie” miał dojść do finałowego etapu castingów.

W obsadzie miniserialu są także Rufus Sewell (pan Bennet), Freya Mavor (Jane Bennet), Daryl McCormack (pan Bingley), Jamie Demetriou (pan Collins), Louis Partridge (pan Wickham), Rhea Norwood (Lydia Bennet), Hopey Parish (Mary Bennet) oraz Hollie Avery (Kitty Bennet).

Premiera serialu „Duma i uprzedzenie” planowana jest na 3 grudnia / Netflix

„Duma i uprzedzenie” wciąż inspiruje filmowców



Kultowa powieść Jane Austen doczekała się kilku głośnych ekranizacji. W 1995 roku powstał na jej podstawie serial, w którym główne role zagrali Colin Firth i Jennifer Ehle.

Dekadę później w kinach zadebiutował nominowany do Oscara w czterech kategoriach film o tym samym tytule, w którym oglądaliśmy Keirę Knightley i Matthew Macfaydena.