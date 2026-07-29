DJ Kavinsky nie żyje. Ciało muzyka znaleziono w jego mieszkaniu

RMF24

Nie żyje DJ Kavinsky, jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców francuskiej muzyki elektronicznej. Ciało artysty znaleziono w jego mieszkaniu w Paryżu. Za kilka dni obchodziłby 51. urodziny.

Od kilku dni skarżył się na bóle głowy

We wtorek wieczorem 28 lipca służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z mieszkań w północnej części Paryża. To tam, około godziny 22:30, odnaleziono ciało Vincenta Belorgeya, znanego światu jako DJ Kavinsky.

Jak ustalili śledczy, artysta od kilku dni skarżył się na silne bóle głowy. Zaniepokojony sąsiad, który nie widział muzyka od pewnego czasu, postanowił powiadomić odpowiednie służby. Niestety, na ratunek było już za późno.

Jak pisze „Le Figaro”, wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną śmierci mógł być udar mózgu. Prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo, jednak na miejscu nie znaleziono żadnych podejrzanych śladów ani dowodów wskazujących na udział osób trzecich.

Legenda austriackiego kina i teatru nie żyje. Grał też w „Komisarzu Alexie” W poniedziałkowy poranek w jednym z wiedeńskich szpitali zmarł Johannes Krisch, aktor uznawany za ważną postać austriackiej sceny teatralnej i filmowej – znany widzom chociażby z nominowanego do Oscara „Rewanżu” czy występów w serialu „Komisarz…

DJ Kavinsky - ikona French Touch

DJ Kavinsky był jedną z ikon francuskiej sceny muzyki elektronicznej, znanej jako French Touch. Urodził się 31 lipca 1975 roku w Paryżu. Międzynarodową sławę zyskał dzięki utworowi „Nightcall”. Stał się on motywem przewodnim filmu „Drive” z 2011 roku, w którym główną rolę zagrał Ryan Gosling.

DJ Kavinsky współpracował z takimi gwiazdami jak Guy-Manuel de Homem-Christo z Daft Punk. Jego muzyka inspirowana była estetyką lat 80., grami wideo i kultowymi serialami telewizyjnymi.

Związki ze światem filmu

Zanim DJ Kavinsky podbił światowe listy przebojów, współpracował z Quentinem Dupieux – muzykiem, DJ-em i reżyserem. W 2007 roku wystąpił w jego filmie „Steak”, do którego również skomponował muzykę. W 2025 r. pojawił się gościnnie w filmie Netflixa „Banger”, gdzie zagrał u boku Vincenta Cassela.

W dorobku artysty znajdują się dwa albumy studyjne: „OutRun” z 2013 roku oraz „Reborn” z 2022 roku. Ostatni raz DJ Kavinsky wystąpił podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

