Daniel Olbrychski kontra ministerstwo. „To jest naplucie mi w twarz”

RMF24

Głośny sprzeciw Daniela Olbrychskiego wobec decyzji Ministerstwa Kultury wywołał prawdziwą burzę w środowisku filmowym. Legendarny aktor został zablokowany jako juror Festiwalu Filmowego w Gdyni po krytyce byłej minister kultury. Po interwencji i ostrym liście do premiera Donalda Tuska, rząd natychmiast cofnął kontrowersyjną decyzję.

Daniel Olbrychski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, nie kryje oburzenia po tym, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zablokowało jego udział w jury Festiwalu Filmowego w Gdyni. Powodem miała być krytyka pod adresem byłej minister kultury Hanny Wróblewskiej, którą Olbrychski nazwał „wstydem dla polskiej kultury i dla tej koalicji”.

W rozmowie z Onetem nie przebierał w słowach.

To jest naplucie mi w twarz – mówił aktor.

Olbrychski podkreślił, że podobne sytuacje kojarzą mu się wyłącznie z okresem PRL-u, kiedy otwarcie sprzeciwiał się ówczesnej władzy.

List do premiera i szybka reakcja rządu

Oburzony aktor postanowił nie milczeć. Własnoręcznie napisał list do premiera Donalda Tuska, w którym wyraził swoje rozczarowanie i sprzeciw wobec decyzji resortu.

Napisałem, bo poczułem się jak w najczarniejszych czasach systemów totalitarnych – tłumaczył Olbrychski.

Sprawa nabrała tempa po publikacji wywiadu. Jak potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zareagowała natychmiast – blokada została cofnięta, a Daniel Olbrychski będzie mógł zasiąść w jury festiwalu.

Kulisy zamieszania wokół festiwalu

Aktor podkreśla, że nigdy wcześniej nie był członkiem jury Festiwalu Filmowego w Gdyni, choć zasiadał w jury prestiżowych wydarzeń, takich jak Berlinale czy Cannes. W tym roku propozycję złożył mu nowy prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Grzegorz Łoszewski.

Decyzja o zablokowaniu jego udziału miała zapaść na szczeblu ministerialnym. Dyrektor Maciej Dydo z Ministerstwa Kultury miał stwierdzić, że aktor nie może być członkiem jury ze względu na krytykę byłej minister.

Daniel Olbrychski podkreśla, że nie zabiegał o udział w jury, ale nie zamierza godzić się na cenzurę.