Była jedyną kobietą w konkursie głównym. To ona opuści Wenecję ze Złotym Lwem

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Film „Woman Unknown” May el-Thouky nagrodzonym Złotem Lwem podczas 83. festiwalu w Wenecji. Duńsko-egipska reżyserka była jedyną kobietą wśród twórców, których filmy zakwalifikowano do konkursu głównego. Wśród innych nagrodzonych są: Ilja Krzanowski - za reżyserię filmu „DAU”, Mathilde Arcel (najlepsza aktorka) i John Malkovich (najlepszy aktor).

Duński dramat „Woman Unknown” zdobył prestiżowego Złotego Lwa podczas sobotniej gali zamknięcia 83. festiwalu w Wenecji. Pośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. May el-Thouky jest duńsko-egipską reżyserką, znaną wcześniej m.in. z filmu „Królowa kier”.

Oprócz „Woman Unknown” o statuetkę ubiegały się m.in. „Bunker” Floriana Zellera, „Dziki Koń Dziewięć” Martina McDonagha, „Look Back” Hirokazu Koreedy oraz „It Will Happen Tonight” Nanniego Morettiego.

Wcześniej Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury trafił do „Możliwej miłości” („Possible Love”) Lee Chang-donga. To kolejna po „Historiach równoległych” Asghara Farhadiego część międzynarodowego cyklu inspirowanego „Dekalogiem” Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz.

Lee Chang-dong ze Srebrnym Lwem. Fot. ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Mathilde Arcel zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w „Woman Unknown”. Najlepszym aktorem został John Malkovich, którego można oglądać w „Dzikim Koniu Dziewięć”.

Wcześniej statuetką imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki doceniono Malou Khebizi za rolę w „A Place to Heal”.

Ilja Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię „DAU”. W kategorii najlepszy scenariusz uhonorowano Stéphane'a Brizé'a, Coralie Amédéo i Oliviera Gorce'a za „A Good Little Soldier”.

Ilja Krzanowski najlepszym reżyserem (fot. ETTORE FERRARI) / PAP/EPA

Następnie przyznano nagrodę specjalną dokumentowi o sytuacji w Strefie Gazy „NAZA” Yuvala Abrahama i Rachel Szor.

W jury konkursu głównego zasiedli: amerykańska aktorka, reżyserka i scenarzystka Maggie Gyllenhaal (przewodnicząca), tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania, brytyjski kompozytor i instrumentalista Daniel Blumberg, francuski reżyser i scenarzysta Xavier Giannoli, włosko-amerykański teoretyk filmu, profesor nauk humanistycznych oraz filmoznawstwa i mediów na Uniwersytecie Yale Francesco Casetti, afgańska reżyserka Shahrbanoo Sadat oraz hongkoński reżyser i producent Johnnie To.

Uroczystość zamknięcia 83. festiwalu w Wenecji odbyła się w Palazzo del Cinema na wyspie Lido. Uroczystość prowadzili aktorzy Greta Scarano i Nicolas Maupas.