RMF24

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Wybór nowego Jamesa Bonda wzbudził ogromne zainteresowanie, ale dopiero teraz na światło dzienne wychodzi więcej szczegółów dotyczących kulis castingu. Głos w sprawie zabrał Jeff Bezos, założyciel Amazona, który przyznał, że był mocno zaangażowany w poszukiwanie następcy Daniela Craiga. Co ciekawe, Robert Pattinson wcale nie był od początku oczywistym faworytem. Przeciwnie - jak twierdzi Bezos, dotychczasowa popularność gwiazdora serii „Zmierzch” początkowo działała na jego niekorzyść.

W poniedziałek ogłoszono, że to Robert Pattinson został wybrany do roli agenta 007, tym samym kończąc wielomiesięczne spekulacje dotyczące tego, kto tym razem wcieli się w jedną najbardziej rozpoznawalnych postaci kina.

Teraz o kulisach castingu opowiedział założyciel Amazona. Jeff Bezos przyznał, był mocno zaangażowany w cały proces wyboru nowego agenta 007. Kandydatów było początkowo znacznie więcej, ale ostatecznie wyłoniono pięciu finalistów. Każdy z nich wziął udział w profesjonalnych próbach przed kamerą.

Nie były to zwykłe przesłuchania. Aktorzy występowali w pełnych kostiumach, na przygotowanych planach zdjęciowych i w towarzystwie innych wykonawców. Każdy musiał odegrać trzy różne sceny. Następnie osoby odpowiedzialne za wybór obejrzały nagrania i wspólnie oceniły występy.

Bezos zdradził, że finałowa narada trwała kilka godzin. Właśnie wtedy miało się okazać, że Pattinson wyróżnia się na tle pozostałych kandydatów.

Robert Pattinson „miał jeden problem”

Bezos przyznał, że miał początkowo sporo wątpliwości, czy to Pattison powinien zagrać tytułową rolę. Jego rozpoznawalność niekoniecznie była atutem.

Początkowo byliśmy nieco uprzedzeni do niego, ponieważ był już tak sławny – przyznał Bezos.

Ekipa rozważała zatrudnienie mniej znanego aktora. W historii serii wielokrotnie sprawdzał się bowiem model, w którym odtwórca roli Bonda dopiero dzięki tej kreacji stawał się międzynarodową gwiazdą.

Pattinson miał jednak przekonać do siebie podczas prób przed kamerą. Bezos stwierdził, że w jego występie było coś wyjątkowego i ostateczne wątpliwości zostały rozwiane.

Aktor ma dziś 40 lat i jest dobrze znany widzom na całym świecie. Popularność przyniosła mu przede wszystkim seria „Zmierzch”, ale w kolejnych latach konsekwentnie próbował odchodzić od wizerunku gwiazdy młodzieżowego kina. Wystąpił między innymi w „Tenet” Christophera Nolana oraz wcielił się w Batmana w filmie Matta Reevesa. Teraz stanie przed wyjątkowo trudnym zadaniem: będzie musiał stworzyć własną wersję bohatera, którego wcześniej grali między innymi Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan i Daniel Craig.

Amazon przejmuje stery nad Jamesem Bondem

Nadchodzący film o Bondzie będzie pierwszą produkcją o agencie 007 realizowaną pod pełną kontrolą kreatywną Amazon MGM Studios.

Amazon uzyskał tę kontrolę w ramach porozumienia z wieloletnimi producentami i posiadaczami praw do serii, Michaelem G. Wilsonem oraz Barbarą Broccoli. Wcześniej koncern przejął studio MGM za 8,5 mld dolarów.

Zmiana wywołała dyskusję wśród fanów. James Bond przez dekady był marką rozwijaną według stosunkowo konsekwentnego modelu, a nazwisko producentów Wilson i Broccoli stanowiło gwarancję ciągłości serii. Teraz coraz większy wpływ na jej przyszłość ma technologiczny gigant, który może mieć zupełnie inną wizję artystyczną.

Za reżyserię nowej produkcji odpowiada Denis Villeneuve, twórca między innymi „Diuny” i „Blade Runnera 2049”. Scenariusz przygotowuje Steven Knight, znany z serialu „Peaky Blinders”.