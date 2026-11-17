RMF24

Beyoncé znów zapisuje się złotymi zgłoskami w historii światowej muzyki. Artystka właśnie dobiła do niewyobrażalnej liczby stu nominacji do prestiżowych nagród Grammy – jako pierwsza w dziejach. Setna nominacja trafiła do niej za utwór „Morning Dew (Donk)”, zgłoszony w kategorii Najlepsze solowe wykonanie R&B.

Nowa piosenka, wyprodukowana we współpracy z Pharrellem Williamsem, jeszcze do niedawna była nieoficjalnym demem. Fanom udało się wyłowić utwór w odmętach internetu. Ostatecznie „Morning Dew (Donk)” premierę miało 4 lipca 2026 roku. Stało się wtedy największą niespodzianką jubileuszowej reedycji albumu „B’Day”, który świętuje już 20-lecie.

W wyścigu o tegoroczne Grammy Beyoncé zmierzy się z czołówką współczesnej muzyki R&B. Jej konkurentki to Kehlani, Victoria Monét, Jill Scott i Tems. Fani już zacierają ręce i spekulują, czy 36. statuetka trafi właśnie do rąk królowej sceny.

Premiera nowego singla od razu rozbudziła lawinę domysłów odnośnie nieukończonej trylogii Beyoncé. Po tanecznym „Renaissance” i ubiegłorocznym „Cowboy Carter”, który czerpał z tradycji muzyki country, pojawia się pytanie, jaki gatunek wokalistka wybierze tym razem.

Zgarnia nominacje za nominacjami

Trudno uwierzyć, że rekordowa passa Beyonce trwa już 26 lat. Pierwsze nominacje zdobyła jeszcze w 2000 roku jako wokalistka Destiny’s Child, zgarniając dwie nominacje za przebój „Bills, Bills, Bills”. Dziś licznik zatrzymał się na okrągłej setce – znacznie więcej niż u innych legend światowej branży. Dla porównania: Jay-Z, jej mąż, ma na koncie 89 nominacji, Paul McCartney – 86, a Quincy Jones – 80.

Nie można też zapominać, że Beyoncé pozostaje rekordzistką również pod względem liczby zdobytych statuetek. W jej kolekcji znajduje się już 35 „złotych gramofonów” – w tym 32 zdobyte solo i 3 razem z Destiny’s Child. Status najczęściej nagradzanej osoby w historii Grammy przypieczętowała już w 2023 roku.