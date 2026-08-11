Barack Obama został podcasterem. Tematyka może zaskakiwać

RMF24

Były prezydent USA Barack Obama został gospodarzem podcastu. Pierwszy odcinek internetowej audycji będzie miał premierę pod koniec września. Co ciekawe, nie będzie ona bezpośrednio związana z polityką, choć można byłoby się tego spodziewać po byłym liderze najpotężniejszego państwa na świecie.

Barack Obama ogłosił swoje podcastowe plany w mediach społecznościowych.

W czasach, gdy coraz mniej osób ma możliwość usiąść z książką, ważne jest, aby pamiętać o radości i sile, jakie niesie ze sobą czytanie – napisał były prezydent USA. Dodał, że „niektóre książki nie tylko opowiadają historię – one zmieniają sposób, w jaki postrzegamy świat”.

Podcast „Wspaniała książka z Barackiem Obamą” to efekt współpracy platformy Audible i firmy produkcyjnej Higher Ground, założonej przez Obamę i jego żonę Michelle. Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 24 września.

Obama przyznał, że jakiś czas temu ponownie sięgnął po książki, które zrobiły na nim wrażenie w młodości. Wśród szczególnie ważnych dla niego autorów znaleźli się m.in. James Baldwin, Cormac McCarthy czy John le Carré.

Zaprosiłem kilku przyjaciół, żeby sprawdzić, dlaczego te książki tak do nas przemawiają, jak mogą wpłynąć na postrzeganie samych siebie i innych oraz dlaczego literatura ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek - napisał Obama. Nie zdradził jednak żadnych nazwisk gości swojej audycji.

Barack Obama niedawno nawiązał współpracę z pisarzem Malcolmem Gladwellem, znanym także w Polsce autorem książek takich jak „Punkt przełomowy” i „Błysk! Potęga przeczucia”, przy tworzeniu innego podcastu – ośmioczęściowej serii poświęconej okresowi tzw. rekonstrukcji, czyli 12 latom po wojnie secesyjnej.

Warto podkreślić, że były prezydent USA jakiś czas temu zaangażował się także w branżę filmową. Wyprodukowany przez firmę Obamów dokument „Amerykańska fabryka” został w 2020 r. nagrodzony Oscarem.

