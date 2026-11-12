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Anthony Clark nie żyje. Aktor był znany z popularnego sitcomu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (08:55)

W wieku 62 lat zmarł Anthony Clark - amerykański aktor i komik. Był znany m.in. z roli w popularnym sitcomie „Tak, kochanie”.

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Anthony Clark nie żyje. Aktor był znany z popularnego sitcomu
Anthony Clark na zdj. z 2012 r. (fot. PAUL BUCK) /PAP/EPA

Informację o śmierci aktora publikuje m.in. branżowy magazyn „Variety”. Powołuje się przy tym na informacje przekazane przez jego kolegę z obsady sitcomu „Tak, kochanie”. 

Byłem jego fanem, zanim stałem się przyjacielem. Rozmawialiśmy przez telefon trzy tygodnie temu” - napisał na portalu X aktor Mike O’Malley. Jak dodał, już w połowie lat 90. XX wieku Clark był popularnym komikiem, gromadzącym tłumy na swoich występach. 

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Serial CBS był emitowany przez CBS w latach 2000-2006. Miał 6 sezonów i 122 odcinki. Bohaterami były dwie młode pary, różniące się poglądami na temat rodzicielstwa. W Polsce serial był emitowany przez stację Comedy Central.


Źródło: RMF24
Tagi: aktor

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