Anthony Clark nie żyje. Aktor był znany z popularnego sitcomu

RMF24

W wieku 62 lat zmarł Anthony Clark - amerykański aktor i komik. Był znany m.in. z roli w popularnym sitcomie „Tak, kochanie”.

Informację o śmierci aktora publikuje m.in. branżowy magazyn „Variety”. Powołuje się przy tym na informacje przekazane przez jego kolegę z obsady sitcomu „Tak, kochanie”.

„Byłem jego fanem, zanim stałem się przyjacielem. Rozmawialiśmy przez telefon trzy tygodnie temu” - napisał na portalu X aktor Mike O’Malley. Jak dodał, już w połowie lat 90. XX wieku Clark był popularnym komikiem, gromadzącym tłumy na swoich występach.

Serial CBS był emitowany przez CBS w latach 2000-2006. Miał 6 sezonów i 122 odcinki. Bohaterami były dwie młode pary, różniące się poglądami na temat rodzicielstwa. W Polsce serial był emitowany przez stację Comedy Central.