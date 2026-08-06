Amanda Knox wraca z komedią, ale „to nie jest temat do żartów”

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Stephanie Kercher, siostra zamordowanej w 2007 roku brytyjskiej studentki Meredith Kercher, skrytykowała planowany komediowy monodram Amandy Knox podczas Festival Fringe w Edynburgu. Knox - po latach prawomocnie uniewinniona z zarzutów o udział w zabójstwie - zapewnia, że spektakl nie żartuje ze śmierci Meredith i ma uczcić jej pamięć.

Spektakl Amandy Knox, zatytułowany „Cartwheel” (cartwheel oznacza gwiazdę - gimnastyczne ćwiczenie), ma być prezentowany przez 11 dni od piątku. Jak wynika z opisu festiwalu, opowiada o macierzyństwie i o tym, jak Knox zamierza wyjaśnić swojej córce wydarzenia, które rozegrały się w Perugii.

Tytuł nawiązuje do jednej z informacji medialnej rozpowszechnianych po zabójstwie - według niej Knox miała robić gwiazdy na komisariacie po śmierci współlokatorki.

W rozmowie z BBC Stephanie Kercher zwróciła się do Knox, by wzięła pod uwagę uczucia rodziny ofiary i jej bliskich.

Meredith absolutnie nie uznałaby tych tematów za materiał komediowy - podkreśliła. Dodała, że ból rodziny pozostaje ogromny mimo upływu blisko dwóch dekad od zbrodni.

Petycja przeciwko spektaklowi

Petycję przeciwko występowi uruchomiła przyjaciółka Meredith Kercher. Podpisało ją ponad 2,4 tys. osób. Autorzy inicjatywy argumentują, że przedstawienie nie okazuje szacunku pamięci zamordowanej studentki i może przyczynić się bagatelizowania przemocy wobec kobiet.

Knox odpowiedziała w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, że osoby podpisujące petycję nie widziały spektaklu. Jej zdaniem dokument zawiera fałszywe założenia i błędnie przedstawia treść przedstawienia.

„Cartwheel” ma – jak zaznaczyła – upamiętniać Meredith Kercher oraz wskazywać na przemoc, której doświadczyły zarówno ofiara, jak i ona sama.

Organizatorzy Festival Fringe przypomnieli, że impreza jest przestrzenią dla szerokiego spektrum głosów, zgodnie z zasadą wolności wypowiedzi.

Amanda Knox, jako producent wykonawczy serialu „The Twisted Tale of Amanda Knox” (fot. Evan Agostini/Invision/East News)

Zabójstwo w Perugii

Meredith Kercher, 21-letnia studentka z Wielkiej Brytanii, została znaleziona martwa w listopadzie 2007 roku w mieszkaniu dzielonym z Amandą Knox w Perugii we Włoszech. Została zamordowana; śledczy ustalili również, że padła ofiarą przemocy seksualnej.

Knox i jej ówczesny partner Raffaele Sollecito zostali początkowo skazani, a Knox spędziła cztery lata we włoskim więzieniu. W 2011 roku zostali uniewinnieni w postępowaniu odwoławczym, choć w 2014 roku wyrok skazujący ponownie przywrócono. Ostatecznie włoski sąd kasacyjny prawomocnie uniewinnił ich w 2015 roku.

Za zabójstwo Kercher został skazany Rudy Guede. Odbył 13 z 16 lat orzeczonej kary. Jego odciski palców znaleziono na miejscu zbrodni. Sąd uznał, że nie działał sam, ale po uniewinnieniu Knox i Sollecito nie skazano żadnych innych współsprawców.