15 milionów wyświetleń w pięć dni! Ten film to absolutny fenomen 2026 roku

Kontynuacja kultowego filmu „Diabeł ubiera się u Prady” z 2006 roku okazała się jednym z największych hitów tegorocznego lata na platformach streamingowych. W ciągu zaledwie pięciu dni od premiery na Disney+ i Hulu, film zgromadził aż 15,2 mln wyświetleń na całym świecie. To najlepszy wynik aktorskiej premiery Disneya na obu platformach od czasu „Deadpool & Wolverine” z 2024 roku, co potwierdza ogromne zainteresowanie widzów powrotem do świata mody i bezkompromisowej redaktor naczelnej.

Miranda Priestly wraca do gry! Jest pierwszy zwiastun „Diabeł ubiera się u Prady 2” 1 maja 2026 r. do kin trafi "Diabeł ubiera się u Prady 2". Do swoich ról powracają gwiazdy hitu sprzed lat - m.in. Meryl Streep i Anne Hathaway. W sieci pojawił się właśnie zwiastun oczekiwanego przez fanów filmu.

Kinowy hit przenosi sukces do streamingu

„Diabeł ubiera się u Prady 2” trafił do streamingu 29 lipca, niespełna trzy miesiące po debiucie kinowym. Wcześniej film odniósł spektakularny sukces na światowym box office, zarabiając ponad 690 mln dolarów i stając się jednym z największych kasowych przebojów 2026 roku. Powrót znanych i lubianych bohaterów – Mirandy Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton oraz Nigela Kiplinga – okazał się równie atrakcyjny dla widzów preferujących domowy seans.

Wzrost zainteresowania całą marką

Sukces sequela wpłynął także na popularność pierwszej części filmu. Według danych Nielsena, liczba odtworzeń oryginalnego „Diabeł ubiera się u Prady” na Disney+ i Hulu wzrosła o 428 proc. między marcem a kwietniem 2026 roku. Widzowie chętnie wracali do historii Andy Sachs i Mirandy Priestly, przygotowując się na premierę nowej odsłony.

Obsada i twórcy – powrót gwiazd i nowe nazwiska

Na sukces filmu złożyło się kilka kluczowych czynników. Produkcja ponownie połączyła na ekranie Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego, co zapewniło kontynuacji wyjątkową atmosferę znaną z pierwszej części. Do obsady dołączyli również Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, B.J. Novak oraz Simone Ashley. Za kamerą ponownie stanął David Frankel, a scenariusz napisała Aline Brosh McKenna. Pozytywne recenzje krytyków i entuzjastyczne przyjęcie przez publiczność już podczas dystrybucji kinowej sprawiły, że premiera streamingowa była jedną z najbardziej wyczekiwanych tego lata.

Nowy rozdział dla franczyzy

„Diabeł ubiera się u Prady 2” potwierdza, że kinowe hity mogą skutecznie zdobywać także publiczność w streamingu. Dla Disneya to kolejny przykład produkcji, która po udanej premierze na dużym ekranie przyciąga miliony nowych widzów również na platformach cyfrowych, przedłużając życie całej franczyzy i budując jej popularność na kolejnych płaszczyznach.