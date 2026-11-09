Zyski liczone w miliardach. Turcja ogłasza odkrycie nowych złóż

RMF24

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Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował o odkryciu dwóch nowych złóż ropy naftowej w regionie Gabar, w prowincji Şırnak na południowym wschodzie kraju. Według wstępnych szacunków złoża Gaziler i Çardaklı mają łącznie potencjał 135 mln baryłek ropy naftowej.

Erdogan przekazał informację po posiedzeniu tureckiego rządu. Jak powiedział, wydobycie w dwóch nowych lokalizacjach rozpoczęło się w październiku.

Prezydent zaznaczył, że podana wielkość - 135 mln baryłek - oznacza ropę zalegającą w złożu. Nie podano, jaka część tych zasobów będzie możliwa do technicznego i ekonomicznego wydobycia.

84 tys. baryłek dziennie z Gabar

Według Erdogana z 184 odwiertów w rejonie Gabar wydobywa się obecnie około 84 tys. baryłek ropy dziennie. Władze Turcji planują dalsze zwiększanie produkcji poprzez uruchamianie kolejnych odwiertów i rozwój istniejących pól.

Prezydent zapowiedział, że w drugiej połowie 2027 roku liczba odwiertów ma wzrosnąć do około 230, a dzienne wydobycie w regionie przekroczyć 100 tys. baryłek.

Erdogan ocenił, że wydobycie na poziomie 120 tys. baryłek dziennie mogłoby przynosić tureckiej gospodarce równowartość około 4,4 mld dolarów rocznie.

Tureckie władze w ostatnich latach intensyfikują działania na rzecz zwiększenia krajowego wydobycia surowców energetycznych, aby ograniczyć zależność państwa od importu.