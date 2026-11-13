Zwrot na rynku ropy naftowej. Bliski Wschód zwiększa dostawy

RMF24

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Światowy rynek ropy naftowej zaczyna wychodzić z zaburzeń wywołanych wojną w Iranie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia, że w obecnym kwartale podaż surowca przewyższy popyt o około 2 mln baryłek dziennie, przede wszystkim dzięki szybko rosnącemu eksportowi z państw Zatoki Perskiej.

W swoim comiesięcznym raporcie Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) wskazała, że „rynek ropy naftowej wykazuje wstępne oznaki przywracania równowagi, a globalna podaż surowca po raz pierwszy od wybuchu wojny w Iranie przewyższa popyt”.

Według MAE eksport ropy naftowej z Zatoki Perskiej wzrósł do 74 proc. poziomu sprzed wojny, głównie dzięki zwiększeniu dostaw przez Arabię Saudyjską oraz Irak (mimo irańskich ataków na tankowce w cieśninie Ormuz). MAE dodała, że w październiku - po raz pierwszy od czerwca - odnotowano wzrost zapasów surowca.

Bloomberg zauważa, że w październiku Arabia Saudyjska zwiększyła wydobycie ropy naftowej do 10 milionów baryłek dziennie, a produkcja w Iraku osiągnęła najwyższy od siedmiu lat poziom 4,6 miliona baryłek dziennie.

Spadek cen ropy naftowej

W bieżącym kwartale na światowych rynkach ropy naftowej wystąpi nadpodaż wynosząca około 2 miliony baryłek dziennie. Bloomberg przypomina, że jeszcze miesiąc temu prognozowano deficyt o podobnej skali.

Co ważne, Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że nadpodaż, która pojawia się w bieżącym kwartale, w przyszłym roku znacząco wzrośnie.

Odbudowa dostaw z Bliskiego Wschodu, w połączeniu z sygnałami, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump może powstrzymać się od ponownych działań militarnych wobec Iranu, przyczyniły się do spadku cen ropy naftowej w listopadzie o około 18 proc.