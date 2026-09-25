ZUS w 2027 roku w górę. Sprawdź, ile wyniosą nowe składki

RMF24

Rok 2027 przyniesie kolejne podwyżki składek ZUS dla przedsiębiorców. Po raz pierwszy w historii pełne składki społeczne przekroczą 2000 zł miesięcznie, a minimalne obciążenia dla nowych firm również wyraźnie wzrosną.

Podwyżki składek ZUS w 2027 roku wynikają bezpośrednio z projektu ustawy budżetowej, w którym zaplanowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To właśnie średnia krajowa stanowi podstawę do wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne. W 2027 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie ma wynieść aż 10 033 zł brutto. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą przygotować się na wyższe koszty prowadzenia działalności.

Ile wyniesie „duży” i „mały” ZUS w 2027 roku?

Podstawą do wyliczenia tzw. dużego ZUS-u jest 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2027 roku będzie to 6019,80 zł. Pełne składki społeczne, wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i Fundusz Pracy, wyniosą 2052,15 zł miesięcznie – to wzrost o ponad 125 zł w stosunku do roku poprzedniego. Do tej kwoty należy doliczyć składkę zdrowotną, której minimalna wysokość w 2027 roku wyniesie 445,50 zł miesięcznie. Łącznie przedsiębiorca zapłaci więc co najmniej 2497,65 zł miesięcznie, czyli blisko 30 tys. zł rocznie.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące mogą korzystać z preferencyjnych składek, liczonych od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2027 roku podstawa ta wyniesie 1485 zł, a składki społeczne wzrosną do 469,85 zł miesięcznie (o 13,67 zł więcej niż w 2026 roku). Do tej kwoty również należy doliczyć składkę zdrowotną, która dla nowych firm pozostaje jednym z największych miesięcznych wydatków.

Minimalna składka zdrowotna w 2027 roku wyniesie 445,50 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o prawie 13 zł względem roku poprzedniego. Przypomnijmy, że składka zdrowotna nie jest obniżana w okresie preferencyjnych składek społecznych i dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od stażu prowadzenia działalności.

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Co jeszcze się zmieni?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 4950 zł brutto wpłynie nie tylko na wysokość składek ZUS, ale także na koszty zatrudnienia pracowników. Pracodawca zapłaci za pracownika na najniższej krajowej 5963,77 zł miesięcznie, czyli o 173,49 zł więcej niż w 2026 roku. Dla przedsiębiorców oznacza to większe obciążenia finansowe, które trzeba będzie uwzględnić w budżecie firmy.

Nowe stawki składek ZUS będą obowiązywać od stycznia 2027 roku, a pierwsze przelewy w wyższej kwocie przedsiębiorcy zrealizują w lutym 2027 roku – wtedy bowiem opłaca się składki za styczeń.