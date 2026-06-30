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Chcesz sprawdzić swój stan konta w ZUS i prognozowaną emeryturę? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył proces corocznego udostępniania tych informacji. Dane za 2025 rok można uzyskać w aplikacji mZUS lub za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS.

Kto otrzymuje IOSKU?

Informację o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) otrzymuje co roku każda osoba urodzona po 1948 r., która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka.

Klienci Zakładu mogą w niej sprawdzić, o ile wzrosły ich oszczędności w ZUS, a wszyscy ci, którzy 31 grudnia 2025 r. mieli ukończone 35 lat, otrzymają również symulację hipotetycznej emerytury.

„ZUS przyśpieszył w tym roku przygotowanie cyfrowego listu o stanie oszczędności emerytalnych, według danych na 31 grudnia 2025 r. W historycznym tempie, przed końcem czerwca, zakończyliśmy proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład przygotował ponad 12 mln 159 tys. IOSKU za 2025 r.” – poinformował cytowany w informacji prasowej członek zarządu ZUS nadzorujący pion finansów Paweł Jaroszek.

Co można sprawdzić w IOSKU?

W IOSKU można sprawdzić stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS do 31 grudnia 2025 r. Według ZUS stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie o 10,61 proc.

„Kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się łącznie o prawie 472,9 mld zł” - przekazał Jaroszek.

ZUS zaznaczył, że ponad 12 mln 159 tys. zawiadomień z ogólnej puli to zawiadomienia, które w ostatni weekend czerwca zostały udostępnione ubezpieczonym posiadającym profil na PUE/eZUS.

Gdzie uzyskać informację?

Informację o stanie swojego konta można uzyskać w aplikacji mZUS w zakładce „ubezpieczenia i składki” albo za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS w „Panelu ubezpieczonego”.

Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta. Robi to jedynie na wniosek klienta.