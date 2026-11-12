Znamy nowe ceny paliw. W piątek zatankujemy odrobinę taniej

RMF24

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Resort energii opublikował nowe ceny paliw na piątek. Za benzynę i diesla zapłacimy nieco mniej niż w czwartek i środę.

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 – 6,68 zł, a diesla - 7,54 zł – wynika z opublikowanego w czwartek obwieszczenia Ministra Energii.

To kolejno o 4, 2 i 12 groszy taniej niż w środę i czwartek.

Kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane 13 listopada i określi stawki na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Rządowy pakiet ograniczający wzrost cen

Przypomnijmy, że wprowadzenie limitów cenowych to część trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent podpisał ustawę i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Surowe kary

Za niestosowanie się do maksymalnych cen paliw grożą surowe kary – nawet do 1 miliona złotych. Ustawa umożliwiła także czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie programu pochodzi z nowego podatku nakładanego na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski.

Pierwsza odsłona programu CPN została wprowadzona pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy naftowej związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Druga odsłona obowiązywała w sierpniu.

Według założeń rządu, wsparcie dla kierowców w ramach pakietu CPN ma obowiązywać do końca 2026 roku, a jego koszt szacowany jest na około 5 miliardów złotych.