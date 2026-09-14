Zmiany na szczycie Blika. Nowy prezes ma ambitne plany

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Piotr Puchalski obejmie stanowisko prezesa Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu Blik. W styczniu 2027 roku zastąpi na tym stanowisku Dariusza Mazurkiewicza, który kierował spółką przez blisko dekadę. Przed nowym prezesem stoją ambitne zadania - dalszy rozwój Blika oraz ekspansja na rynki zagraniczne.

W poniedziałek Polski Standard Płatności ogłosił decyzję, która może znacząco wpłynąć na przyszłość polskiego rynku płatności. Rada Nadzorcza spółki powołała Piotra Puchalskiego na stanowisko prezesa zarządu. Nowy lider obejmie funkcję 11 stycznia 2027 roku, przejmując stery od Dariusza Mazurkiewicza, który przez niemal 10 lat skutecznie rozwijał markę Blik.

Kim jest Piotr Puchalski? Doświadczenie i wizja

Piotr Puchalski to menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym i płatniczym. Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego pionu bankowości detalicznej i biznesowej w BNP Paribas, gdzie odpowiada za wzrost biznesu oraz budowanie satysfakcji i lojalności klientów. Przez 16 lat był związany z mBankiem, a także przewodniczył Radzie Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności. W jego portfolio znajdują się liczne projekty związane z rozwojem innowacji płatniczych, e-commerce oraz budowaniem wysokiego wskaźnika NPS – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

NBP zdecydował: Blik oficjalnie uznany za systemowo ważny system płatności Blik oficjalnie dołączył do najważniejszych systemów płatniczych w Polsce. Narodowy Bank Polski nadał mu status systemowo ważnego systemu płatności. Dla operatora systemu, Polskiego Standardu Płatności, to nie tylko potwierdzenie gigantycznego…

Puchalski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz prestiżowego Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie. Jego doświadczenie i szeroka perspektywa mają być kluczowe dla dalszego rozwoju Blika, który już teraz jest niekwestionowanym liderem płatności mobilnych w Polsce.

Ambitne plany i europejskie wyzwania

Jak podkreśla przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, Szymon Midera, wybór Puchalskiego to efekt jego bogatego doświadczenia oraz atrakcyjnej wizji strategicznej rozwoju Blika. Przed spółką stoją ambitne plany: dalsze zwiększanie skali działalności, rozwój nowych usług, umacnianie współpracy z bankami i partnerami oraz – co najważniejsze – ekspansja na rynki europejskie.

Obejmuję odpowiedzialność za markę, która jest dziś bardzo mocno zakorzeniona na polskim rynku i w codziennych zwyczajach płatniczych milionów użytkowników. Blik osiągnął dużą skalę, ale nadal ma przed sobą szerokie możliwości wzrostu – zarówno poprzez rozwój kolejnych usług, jak i coraz większą obecność poza Polską. Moim celem będzie utrzymanie wysokiego tempa rozwoju systemu i konsekwentne poszerzanie jego zastosowania. Chcę, aby użytkownicy mogli jeszcze częściej korzystać z Blika podczas codziennych płatności – podkreśla Piotr Puchalski.

Blik – polski fenomen na rynku płatności

Blik to system płatności mobilnych, który w ciągu ostatnich lat zrewolucjonizował sposób, w jaki Polacy płacą za zakupy, przelewy czy usługi online. Dzięki prostocie, bezpieczeństwu i innowacyjnym rozwiązaniom, Blik zdobył zaufanie milionów użytkowników i stał się jednym z najważniejszych graczy na rynku płatności w Polsce.

Pod kierownictwem Dariusza Mazurkiewicza Blik dynamicznie się rozwijał, wprowadzając nowe funkcjonalności i zdobywając kolejne segmenty rynku. Teraz, pod wodzą Piotra Puchalskiego, spółka zamierza nie tylko umacniać swoją pozycję w kraju, ale także śmiało wkraczać na rynki zagraniczne.