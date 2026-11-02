Żegnajcie tanie loty? Ryanair mocno zaciska pasa

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Ryanair rozważa tymczasowe zamrożenie płac dla pracowników. Prezes firmy Michael O'Leary potwierdził również, że ceny biletów lotniczych będą znacznie wyższe w kolejnym sezonie z powodu gwałtownego wzrostu kosztów paliwa na skutek wojny USA i Izraela z Iranem.

W przyszłym roku za bilety Ryanaira możemy zapłacić o 20 proc. więcej.

W przyszłym roku za bilety Ryanaira możemy zapłacić o 20 proc. więcej. / Shutterstock

Rosnące ceny paliwa lotniczego zwiększają koszty przewoźników; w tym roku mogą one przekroczyć 30 proc. wydatków linii lotniczych, a łączny rachunek za paliwo może wzrosnąć o ok. 100 mld dolarów względem 2025 r. – przekazała IATA ( Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych).

Zgodnie z ostatnią, czerwcową prognozą IATA, koszty paliwa lotniczego dla przewoźników wzrosną o blisko 40 proc. - z 252 mld dolarów w 2025 r. do 350 mld dolarów w 2026 r. Prognoza ta opiera się na założeniu, że średnia cena ropy Brent wyniesie w tym roku 95 dolarów za baryłkę (37 proc. wzrostu względem 69 dol. w 2025 r.).

Ceny biletów Ryanaira wzrosną o 20 proc.?

Ryanair poinformował dzisiaj, że według prognoz jego rachunek za paliwo wzrośnie o 2 mld euro. Michael O'Leary, szef irlandzkiej firmy, powtórzył dzisiaj prognozy z początku roku, według których Ryanair „będzie potrzebował 20-procentowej podwyżki cen biletów”, aby pokryć te koszty.

Nie jestem pewien, czy osiągniemy 20 proc., ale z pewnością spodziewamy się dwucyfrowych podwyżek cen biletów we wszystkich liniach lotniczych w całej Europie w 2027 roku – powiedział Michael O'Leary.

Zamrożenie płac w Ryanairze?

Władze Ryanaira obawiają się jednak, że to nie wystarczy i rozważają zamrożenie płac swoich pracowników.

Związek zawodowy Unite, reprezentujący pracowników Ryanaira, stwierdził, że nie poinformowano go o „żadnych tego typu propozycjach” – donosi BBC.

Oliver Richardson, przedstawiciel Unite, powiedział, że „związek ma wieloletnie porozumienie płacowe, które obejmuje przyszły rok - wiele związków w Europie ma podobne rozwiązanie”.

Nasza umowa płacowa nie była związana z wynikami firmy ani od nich nie zależała. Ryanair starał się to podkreślać. W związku z tym oczekujemy, że umowa będzie przestrzegana – doda związkowiec.

O'Leary powiedział również, że firma ograniczy rekrutację ze względu na wzrost kosztów działania. Firma zwiększy również wykorzystanie sztucznej inteligencji w działach zaplecza i wsparcia.

O'Leary podsumował: Uważamy, że cięcia będą kontynuowane do lata 2027 roku. W perspektywie średnioterminowej spodziewamy się, że przepustowość połączeń krótkodystansowych pozostanie ograniczona do początku lat 30. XXI wieku.

Paliwo ciągnie wynik finansowy w dół

Wyniki finansowe opublikowane przez irlandzkiego przewoźnika w poniedziałek wskazują, że zysk przed opodatkowaniem spadł o 16 proc. do 2,4 mld euro w ciągu sześciu miesięcy (do końca września), głównie z powodu wzrostu kosztów paliwa o 15 proc.

Firma poinformowała, że ​​chociaż 80 proc. rachunku za paliwo zostało „zabezpieczone” (w efekcie kupione z góry po stałych cenach) koszt pozostałej części był podwyższony.

Ceny paliwa lotniczego gwałtownie wzrosły w tym roku na skutek wojny USA i Izraela z Iranem, która drastycznie ograniczyła podaż rafinowanych produktów pochodzących z Zatoki Perskiej i zwiększyła konkurencję o te produkowane gdzie indziej.