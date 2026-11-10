Zdolność kredytowa Polaków mocno w dół. Alarmujące dane

RMF24

W październiku spadła zdolność kredytowa przeciętnie zarabiających gospodarstw domowych. Efekt? Drastycznie zmniejszyła się liczba nieruchomości w zasięgu polskich portfeli, zwłaszcza w największych miastach i wśród singli oraz bezdzietnych par - wynika z danych Rankomat.pl, przytoczonych przez portal RynekPierwotny.pl.

Dla przykładu, singiel z dochodem około 6 tysięcy złotych netto mógł w październiku uzyskać kredyt na średnio 422,6 tys. zł – to o ponad 2 procent mniej niż miesiąc wcześniej. Bezdzietne pary z 8 tys. zł netto mogły liczyć na średnio 524,5 tys. zł – spadek wyniósł w ich przypadku ok. 3 procent. Najmniejszy, choć odczuwalny, spadek dotknął rodziny 2+1 z dochodem 10 tys. zł netto – uzyskali oni przeciętnie 603,1 tys. zł kredytu, czyli ponad 1,5 procent mniej niż we wrześniu.

Ostre zjazdy zwłaszcza w dużych miastach

Skurczenie zdolności kredytowej miało trudne do przeoczenia skutki na rynku mieszkaniowym. W siedmiu największych polskich metropoliach dramatycznie zmalała liczba lokali, które mieszczą się w przeciętnym budżecie singla lub młodej pary.

Warszawa i Wrocław to miasta, gdzie sytuacja jest najgorsza – liczba mieszkań w zasięgu singla zmniejszyła się aż o 26 procent miesiąc do miesiąca. W Krakowie spadek wyniósł 22 procent, a w Poznaniu 21 procent. Dla bezdzietnych par Wrocław zanotował redukcję oferty o 22 procent – w Warszawie było to 19 procent, w Krakowie i Poznaniu po 14 procent.

Rodziny z dzieckiem odczuły te zmiany w nieco mniejszym stopniu, a wyjątkiem na rynku był region Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie oferta mieszkań dla tej grupy wzrosła minimalnie o 1 procent.

Różnice pomiędzy bankami i brak perspektyw na poprawę

Dane Rankomat.pl pokazują także spore różnice w podejściu banków do kredytobiorców. Rozpiętość w dostępnych kwotach kredytu sięgała w październiku aż 130 tys. zł dla singli, 120 tys. zł dla dwuosobowych gospodarstw i ponad 170 tys. zł dla rodzin z dzieckiem, zależnie od instytucji finansowej.

Według Andrzeja Fluderskiego, doradcy kredytowego i eksperta GetHome Finance, nie należy spodziewać się szybkiego i znaczącego obniżenia kosztów kredytów. Główne powody to utrzymująca się inflacja, napięcia geopolityczne i niepewność gospodarcza na rynkach światowych.

Oferta deweloperów – liczby to nie wszystko

Ciekawą obserwację w swoim raporcie zawarł Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Jego zdaniem, w niektórych miastach liczba mieszkań oferowanych przez deweloperów rosła lub pozostawała stabilna, mimo malejącego wyboru dla kupujących. To pokazuje, że na realną dostępność lokali wpływa nie tylko ich ilość, ale przede wszystkim struktura cenowa – nawet jeśli lokali jest więcej, to mogą być po prostu za drogie na kieszeń przeciętnego Polaka.