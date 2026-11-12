Zarabiają nawet 45 tys. zł miesięcznie. Eksperci AI na wagę złota

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Rok 2026 należy do ekspertów od sztucznej inteligencji! Jak wynika z najnowszych danych, firmy masowo szukają osób, które nie tylko znają teorię, ale przede wszystkim potrafią wykorzystać potencjał AI w praktyce. Aż 86 procent firm planuje zwiększyć zatrudnienie w tym obszarze - wynika z raportu Randstad, o którym pisze WP Finanse. Liczba ogłoszeń wymagających kompetencji AI wystrzeliła w górę – tylko w ciągu roku wzrosła aż pięciokrotnie.

Nie tylko IT - AI zdobywa kolejne branże

Wielu mogłoby sądzić, że praca z AI to domena wyłącznie firm technologicznych. Tymczasem popyt na specjalistów rośnie przede wszystkim w takich sektorach, jak produkcja, ochrona zdrowia czy finanse.

W produkcji wzrost zatrudnienia wyniósł aż 43 procent, w sektorze zdrowia 29, a w finansach 25 procent. To wyraźny sygnał, że sztuczna inteligencja staje się nieodłączną częścią codziennego biznesu niemal każdej branży.

Wysokie oczekiwania, wysokie zarobki

Co ciekawe, pracodawcy coraz częściej oczekują nie tylko biegłości w obsłudze narzędzi AI. Coraz bardziej cenią krytyczne myślenie, umiejętność logicznej analizy oraz skuteczną komunikację i zdolność do nadzorowania pracy systemów AI. Aż 61 procent firm przyznaje, że trudniej dziś znaleźć kandydatów z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi niż z wiedzą stricte techniczną.

To wszystko przekłada się na konkretne, niebagatelne pieniądze. Według raportu Devire, w pierwszej połowie 2026 roku senior AI Engineer mógł liczyć na pensję w wysokości 25–35 tys. zł brutto miesięcznie, a osoby na stanowisku lead czy principal na 32–45 tys. zł. Senior Machine Learning Engineer zarabia obecnie 23–33 tys. zł brutto na etacie lub 180–250 zł netto za godzinę na kontrakcie B2B. Senior Data Scientist otrzymuje od 21 do 30 tys. zł brutto, zaś Data Engineer specjalizujący się w AI – 22–32 tys. zł.

Nowe specjalizacje i rekordowe stawki

To nie koniec listy imponujących wynagrodzeń. Na fali rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji coraz większym powodzeniem cieszą się zawody takie jak LLM Engineer (wynagrodzenie 15–42 tys. zł brutto miesięcznie) czy AI Agent Developer (15–37 tys. zł). Szczególnie poszukiwani są specjaliści z praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu modeli generatywnych – ich umiejętności są wyceniane wyjątkowo wysoko.

Analizy ekspertów są jednoznaczne – najlepsze oferty trafiają do tych, którzy nie tylko „czują” AI, ale potrafią ją skutecznie wdrażać i tworzyć biznesową realność. Liczby mówią same za siebie: jeśli masz doświadczenie w pracy z algorytmami, modelem językowym czy systemami generatywnymi, na rynku pracy jesteś dziś na wagę złota.