Za tyle w Polsce nie wynajmiesz nawet pokoju. W Hiszpanii dają za to całą karczmę

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Ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni, kompletne wyposażenie i czynsz, który wynosi zaledwie 160 euro miesięcznie. Brzmi jak bajka, ale to oficjalna oferta hiszpańskiego miasteczka Berbegal. Władze pilnie szukają kogoś, kto uratuje serce ich lokalnej społeczności – jedyną we wsi karczmę.

Biznes i sielskie życie. Wyjątkowa oferta w sercu Aragonii

Niewielka hiszpańska gmina Berbegal ogłosiła nietypowy nabór. Władze wioski liczącej 321 mieszkańców poszukują osoby, która przejmie prowadzenie jedynej wiejskiej karczmy. Oferta skierowana jest do tych, którzy marzą o zmianie stylu życia, chcą opuścić wielkomiejski zgiełk i rozpocząć własną działalność gospodarczą w sielskim otoczeniu.

Jak zdobyć klucze do karczmy? Ruszył oficjalny przetarg

Bar-restauracja „El Meridiano” od lat pełni funkcję centrum życia społecznego Berbegal. To miejsce codziennych spotkań mieszkańców, gdzie przy kawie czy aperitifie można wymienić się najnowszymi informacjami, porozmawiać o sprawach lokalnych i po prostu spędzić czas w gronie sąsiadów. Utrzymanie ciągłości funkcjonowania tego lokalu jest dla władz wsi niezwykle ważne, dlatego ogłoszenie o naborze nowego gospodarza zostało szeroko rozpropagowane.

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Zgodnie z ofertą, przyszły zarządca otrzyma do dyspozycji lokal o powierzchni 214 metrów kwadratowych, który jest już umeblowany i posiada kompletnie wyposażoną kuchnię. Miesięczny czynsz za wynajem wynosi zaledwie 160 euro, co rocznie daje kwotę 1920 euro. Umowa dzierżawy przewidziana jest na cztery lata, co daje stabilność i czas na rozwinięcie działalności.

Procedura wyboru nowego gospodarza odbywa się w drodze otwartego przetargu. Każda zainteresowana osoba może złożyć swoją ofertę za pośrednictwem oficjalnej platformy internetowej gminy.

Spokój, natura i nowi sąsiedzi. Dla kogo jest ta oferta?

Berbegal to miejscowość z bogatą historią i malowniczym otoczeniem. Położona w północno-wschodniej Hiszpanii, oferuje spokojne tempo życia, bliskość natury oraz silną, zżytą społeczność. Prowadzenie jedynej restauracji w wiosce to nie tylko okazja na własny biznes, ale także szansa na stanie się ważną częścią lokalnej społeczności.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób szukających nowego pomysłu na siebie, gotowych na zmianę i otwartych na wyzwania związane z prowadzeniem gastronomii na wsi. To propozycja zarówno dla doświadczonych restauratorów, jak i dla osób, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę z tym zawodem.

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Źródło: Focus.de