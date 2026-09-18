Wyprzedza nas tylko Chorwacja. Airbnb żyłą złota dla części Polaków

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Choć w wielu europejskich krajach wynajem mieszkania na Airbnb to po prostu sposób na dorobienie, zupełnie inaczej jest w Polsce. Jesteśmy w europejskiej czołówce w komercjalizacji najmu krótkoterminowego. Niemal 80 proc. ofert na Airbnb w naszym kraju pochodzi od gospodarzy zarządzających więcej niż jedną nieruchomością. Dzięki zmianie przepisów to może się zmienić – podaje „Puls Biznesu”.

Biznesowa skala większa tylko w Chorwacji

Aż 79,6 proc. ofert na Airbnb w naszym kraju pochodzi od gospodarzy zarządzających więcej niż jedną nieruchomością — to drugi odsetek wielokrotnych ofert w Europie. Polska ustępuje jedynie Chorwacji. Dla porównania, we Francji wskaźnik ten wynosi 48 proc., a w Szwecji tylko 35 proc. - informuje gazeta.



W wielu europejskich krajach większy udział na platformie Airbnb mają osoby prywatne, które wynajmują tylko jedno mieszkanie (lub dom), np. jako formę dodatkowego zarobku.



Polacy lubią inwestować w nieruchomości, często więcej niż w jedno mieszkanie w najmie krótkoterminowym. Rentowność najmu krótkoterminowego jest bowiem znacznie bardziej atrakcyjna niż klasycznego — tłumaczy Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse.

Co mogą zmienić przepisy?

Projektem ustawy dotyczącej wynajmu krótkoterminowego zajmuje się Sejm. To pierwsza poważna próba ograniczenia tego rynku. „Jeśli Polska będzie zmierzała w podobnym kierunku regulacyjnym jak Europa Zachodnia, to odsetek gospodarzy z wieloma nieruchomościami na Airbnb spadnie. Działalność komercyjna na tym rynku nie zniknie, ale inwestowanie będzie trudniejsze i już nie tak rentowne jak obecnie” - ocenia „Puls Biznesu”.

W czwartek posłowie pracowali nad projektem dotyczącym regulacji najmu krótkoterminowego. Komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej wprowadziły do projektu nowelizacji szereg poprawek o charakterze redakcyjnym i uściślającym. Odrzucone zostały natomiast te poprawki zgłoszone przez posłów, które zmierzały do rozszerzenia uprawnień mieszkańców, wspólnot i spółdzielni do wprowadzania zakazu prowadzenia najmu krótkoterminowego, a także te, które miały ograniczyć ich kompetencje w tej kwestii.

Jednocześnie posłowie Polski 2050 wycofali swój projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, uznając, że po poparciu przez komisje projektu rządowego procedowanie projektu poselskiego nie ma uzasadnienia. Teraz Sejm zajmie się projektem noweli na posiedzeniu plenarnym.

Przygotowany przez resort sportu i turystyki projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej będą mogli podjąć uchwałę zakazującą świadczenia usług hotelarskich w lokalach znajdujących się na danej nieruchomości. W przypadku spółdzielni wymagana będzie większość ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. Po przyjęciu uchwały przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą mieli sześć miesięcy na jej zakończenie.

Zgodnie z projektem mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie będą uprawnione do inicjowania kontroli obiektów wykorzystywanych do najmu krótkoterminowego. Kontrole mają obejmować nie tylko wymagania techniczne i przeciwpożarowe, ale także kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Projekt zakłada także obowiązkowe wykreślanie z ewidencji obiektów, w których w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowano łącznie trzy naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponowny wpis do ewidencji byłby możliwy dopiero po roku.

Nowym rozwiązaniem mają być również gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, mogłaby ustanowić obszar, na którym działalność w zakresie usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych byłaby czasowo wyłączona. Uchwały mogłyby przewidywać wyjątki podmiotowe, przedmiotowe lub czasowe.

W ocenie resortu sportu i turystyki zmiany mają zwiększyć podmiotowość mieszkańców oraz samorządów w kształtowaniu otoczenia, w którym żyją. Rząd argumentuje, że najem krótkoterminowy wpływa na bezpieczeństwo, porządek publiczny i komfort mieszkańców, dlatego lokalne wspólnoty powinny mieć większy wpływ na zasady jego funkcjonowania.