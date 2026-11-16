Ważne zmiany dla tysięcy seniorów. 2 tygodnie na zgłoszenie, by uniknąć potrąceń z emerytury

RMF24

Powrót z pracy za granicą do Polski może wiązać się z nowymi formalnościami dla emerytów i rencistów. To efekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw, którą Sejm uchwalił w październiku. W tej chwili trwają jeszcze prace legislacyjne – Sejm ma rozpatrzyć poprawki Senatu, a potem ustawa trafi na biurko prezydenta.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe regulacje obejmą emerytów i rencistów pobierających polskie świadczenia, którzy podejmowali pracę w krajach Unii Europejskiej, EFTA lub Wielkiej Brytanii. W czasie pracy za granicą byli objęci tamtejszym systemem ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego z ich polskiej emerytury czy renty nie pobierano składek na NFZ. To jednak się zmienia w momencie zakończenia pracy za granicą.

Formalności po powrocie do Polski

Po powrocie do kraju i zakończeniu zagranicznego zatrudnienia, emeryt lub rencista ponownie podlega polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co to oznacza? Że składka zdrowotna powinna być pobierana z jego świadczenia. Nowelizacja zobowiązuje takie osoby do poinformowania ZUS o zakończeniu pracy poza granicami Polski – i to w terminie zaledwie 14 dni.

Zwłoka może słono kosztować

Jeśli emeryt nie dopełni obowiązku i nie zgłosi ZUS-owi zakończenia zatrudnienia w odpowiednim czasie, powstają zaległości w składkach. Nowe przepisy dają Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uprawnienie do potrącenia tych zaległych składek zdrowotnych bezpośrednio z emerytury lub renty. Dla seniorów oznacza to ryzyko nagłego pomniejszenia kolejnych wypłat.

Dotyczy nie tylko osób z polską emeryturą

Projektowane zmiany dotyczą również osób, które pobierają świadczenie wypracowane za granicą i jednocześnie otrzymują polską emeryturę lub rentę. W przypadku zmiany sytuacji – np. podjęcia wypłaty także polskiego świadczenia – NFZ będzie miał prawo powiadomić bank, przez który emerytura zagraniczna trafia na konto. Celem jest zapewnienie prawidłowego zgłoszenia do systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Ostateczny kształt ustawy i data wejścia w życie będą znane po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisie prezydenta.