W Polsce najszybciej przybywa ultrabogatych. Podobnej sytuacji nie ma nigdzie na świecie

RMF24

Polska jest światowym liderem wzrostu liczby osób ultrazamożnych. W latach 2021–2026 grono osób z majątkiem przekraczającym 30 mln dolarów zwiększyło się nad Wisłą o około 109 proc. - wynika z danych Bloomberga cytowanych przez „Puls Biznesu”.

Gigantyczny wzrost

Bloomberg opublikował niedawno dane, z których wynika, że w skali globalnej w naszym kraju najszybciej przybywa osób bardzo zamożnych.

Liczba osób z majątkiem przekraczającym 30 mln USD zwiększyła się w latach 2021–26 o około 109 proc. Jest to najwyższy wynik spośród analizowanych państw. Jednocześnie Bloomberg wskazuje, że Polska znajduje się w gronie krajów o najszybszym oczekiwanym wzroście liczby osób ultrazamożnych w kolejnych pięciu latach. Ma on przekroczyć 60 proc. - informuje gazeta.

Gdzie jeszcze przybywa zamożnych?

Do szybko rosnących pod tym względem rynków należą również Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Jednak to Polska wyróżnia się najmocniej.



„PB” wskazuje, że Polska zaczynała z relatywnie niewielką liczbą osób bardzo majętnych, dlatego wzrost o ponad 100 proc. jest u nas znacznie łatwiejszy niż w krajach, w których takich osób jest już dużo więcej.



„Pytanie brzmi: skąd bierze się tak ogromny przyrost liczby osób zamożnych? Częściowo wynika z umocnienia złotego wobec dolara oraz wyższej niż w wielu innych krajach inflacji. Jest jednak również pokłosiem zmian realnych: szybkiego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw” - stwierdza „Puls Biznesu”.