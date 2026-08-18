Urząd nie zdążył, cudzoziemiec zapłaci. Nowe przepisy budzą kontrowersje

RMF24

Od 22 sierpnia w Polsce mają zmienić się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców z Kolumbii, Wenezueli i Gruzji. Eksperci alarmują, że część migrantów zarobkowych może niesprawiedliwie ucierpieć.

Od 22 sierpnia 2026 roku obywatele Kolumbii, Wenezueli i Gruzji nie będą mogli podejmować w Polsce pracy na podstawie ruchu bezwizowego – pisze serwis prawo.pl. Aby legalnie pracować, będą musieli wcześniej uzyskać wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może wyłączyć dane państwa z możliwości podejmowania pracy w ramach ruchu bezwizowego, jeśli występują m.in. zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ryzyko wykorzystywania ruchu bezwizowego do przedostawania się do strefy Schengen pod pozorem pracy w Polsce.

Nowe przepisy zostały opublikowane 7 sierpnia. Zmiana może dotknąć szczególnie te osoby, które w przeszłości legalnie przyjechały do Polski i złożyły wnioski o zezwolenie na pracę, ale wciąż czekają na decyzję urzędu wojewódzkiego. Rozporządzenie nie przewiduje bowiem dla nich przepisów przejściowych. Jeśli ich sprawy nie zostaną rozstrzygnięte przed 22 sierpnia, wnioski – zgodnie z opinią ekspertów – mogą zostać rozpatrzone negatywnie. Ludzie ci od miesięcy oczekują na możliwość podjęcia pracy nad Wisłą, w tym czasie utrzymywali się z oszczędności, a niedługo mogą usłyszeć „zmieniliśmy zasady, wracajcie do domu” – ostrzega cytowane medium.

Urząd zwleka z decyzją, cudzoziemiec ma problem

Skala problemu może być znaczna. W 2025 roku obywatelom tych trzech państw wydano łącznie 39 092 zezwolenia na pracę, w tym ponad 37 tys. obywatelom Kolumbii. Tymczasem postępowania administracyjne, które zgodnie z zasadami powinny trwać miesiąc lub – w trudniejszych przypadkach – dwa miesiące, m.in. przez znaczne obciążenie listą spraw często przeciągają się do trzech, a nawet sześciu miesięcy.

Nowe regulacje inaczej traktują osoby, które zdążyły już otrzymać zezwolenie na pracę. Mogą one kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych zasadach do końca legalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Eksperci wskazują, że takie zróżnicowanie może budzić poważne wątpliwości konstytucyjne. Cudzoziemiec, który dopełnił wszystkich formalności, może bowiem znaleźć się w gorszej sytuacji wyłącznie dlatego, że urząd nie zdążył rozpatrzyć jego wniosku. Ich zdaniem może to kolidować m.in. z zasadą ochrony praw nabytych, ochrony interesów w toku i zasadą równości.

Do wejścia przepisów w życie pozostało niewiele czasu. Fachowcy apelują więc o wprowadzenie regulacji przejściowych, które pozwoliłyby rozpatrzyć według starych zasad wnioski złożone przed 22 sierpnia. Bez takiego rozwiązania – ostrzegają – mogą pojawić się problemy zarówno dla cudzoziemców, jak i polskich pracodawców, którzy ponieśli koszty rekrutacji i sprowadzenia pracowników.