Unijne cło i miliony klientów mniej. Chińskie platformy tracą w Polsce

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Nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej szybko przełożyły się na popularność chińskich serwisów zakupowych w Polsce. Już w pierwszym miesiącu obowiązywania opłaty liczba użytkowników Temu spadła o ponad jedną piątą, a AliExpress - o przeszło 15 proc. - wynika z danych Mediapanelu, na które powołuje się „Puls Biznesu”.

Wprowadzenie unijnej opłaty 3 euro za drobne przesyłki spoza UE przełożyło się na wyraźny spadek liczby użytkowników chińskich platform zakupowych w Polsce

Wprowadzenie unijnej opłaty 3 euro za drobne przesyłki spoza UE przełożyło się na wyraźny spadek liczby użytkowników chińskich platform zakupowych w Polsce / Shutterstock

Od lipca za każdą pozycję taryfową w przesyłce spoza Unii Europejskiej, której wartość nie przekracza 150 euro, pobierana jest opłata w wysokości 3 euro.

Największy spadek użytkowników zanotowało Temu - informuje „Puls Biznesu”. W czerwcu z platformy korzystało 16,68 mln użytkowników w Polsce, natomiast w lipcu było ich 13,6 mln. To spadek o ponad 20 proc.

AliExpress stracił w tym czasie ponad 15 proc. użytkowników. Liczba osób korzystających z serwisu obniżyła się z 9,975 mln do 8,43 mln.

Polska jednym z pierwszych rynków z takimi danymi

Jak podkreśla „Puls Biznesu”, Polska należy do pierwszych państw Europy, gdzie konsekwencje nowych obciążeń można ocenić na podstawie szybkich i szczegółowych danych o ruchu w internecie.

Mamy coś, czego nie ma większość krajów Unii: precyzyjny i szybki system pomiaru ruchu internetowego. Dzięki Mediapanelowi widzimy efekt nowych opłat w liczbach realnych użytkowników już miesiąc po ich wprowadzeniu - powiedział gazecie Sebastian Błaszkiewicz, członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Sygnały o spadku zainteresowania zakupami na chińskich platformach napływają też z innych państw. W Austrii liczba przesyłek z takich serwisów zmniejszyła się w pierwszych dwóch tygodniach lipca o około połowę. We Francji aplikacja Temu spadła z trzeciego na dziewiąte miejsce w rankingu aplikacji po wejściu w życie nowych regulacji.

Opłata tymczasowa, platformy mogą zmienić logistykę

Stawka 3 euro ma obowiązywać przejściowo - do 1 lipca 2028 roku. Później ma zostać zastąpiona docelowym systemem celnym, w którym wysokość opłat będzie zależała od rodzaju produktu.

Według „Pulsu Biznesu” chińskie platformy mogą próbować ograniczyć skutki zmian, przenosząc większą część towarów do magazynów zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej.