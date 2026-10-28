Tysiące emerytów tracą 866 zł miesięcznie. Tego dodatku ZUS nie wypłaci sam, potrzebny wniosek

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Tysiące polskich seniorów co miesiąc tracą nawet 866 złotych, które mogłyby zasilić ich budżet - wylicza „Dziennik Gazeta Prawna”. Wszystko przez brak wiedzy o możliwości połączenia dwóch świadczeń. ZUS nie wypłaci tych pieniędzy automatycznie - trzeba złożyć wniosek. Sprawdź, czy należą Ci się dodatkowe środki i jakie warunki musisz spełnić, by je otrzymać.

Dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie mogą poprawić codzienne funkcjonowanie każdego seniora. ZUS nie przyzna ich samoczynnie, ale cały proces – choć formalny – nie jest szczególnie skomplikowany. Warto sprawdzić swoje uprawnienia, skompletować dokumenty i nie rezygnować z należnych Ci pieniędzy.

Dwa świadczenia, które możesz połączyć

Jak przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”, system emerytalny w Polsce daje możliwość skorzystania z dwóch dodatków finansowych, które znacząco podnoszą komfort życia seniorów:

- Dodatek pielęgnacyjny - obecnie wynosi 366,68 złotych. Każdy, kto ukończył 75 lat, dostaje go do emerytury automatycznie. Jeśli jesteś młodszy, konieczne jest orzeczenie lekarza o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

- Świadczenie uzupełniające (tzw. „500+ dla niesamodzielnych”) - tu możesz otrzymać do 500 złotych. To wsparcie wymaga przejścia przez procedurę wnioskowania i spełnienia kryterium dochodowego.

Suma obu tych dodatków wynosi 866,68 zł miesięcznie.

Ile można zarobić, by dostać świadczenie?

Wielu seniorów nie składa wniosków, sądząc, że mają za wysoką emeryturę. To błąd. Kluczowy jest tu próg dochodowy:

- Twoje świadczenia brutto (emerytura plus ewentualna renta) nie mogą przekraczać 2687,67 zł miesięcznie.

- Pełny dodatek 500 zł otrzymasz, jeśli pobierasz mniej niż 2187,67 zł brutto. Powyżej tej kwoty, ścisłe reguły ZUS stosowane są według zasady „złotówka za złotówkę”. Przekraczasz próg? ZUS odpowiednio zmniejszy kwotę dodatku, ale i tak możesz zyskać nawet kilkaset złotych ekstra.

Najwyższa emerytura w Polsce. ZUS wypłaca mu 54 000 zł miesięcznie 54 tysiące złotych brutto miesięcznie – tyle wynosi najwyższa emerytura wypłacana obecnie w Polsce. Okazuje się, że recepta na tak gigantyczne świadczenie jest jedna: ekstremalnie długa aktywność zawodowa. Polacy coraz chętniej idą w ślady…

Dokumenty i formalności - nie zapomnij o tych załącznikach

Aby otrzymać oba dodatki, musisz dostarczyć do ZUS komplet dokumentów. Oto one:

- Wniosek ESUN - podstawowy druk o świadczenie uzupełniające.

- Wniosek ER-9 - tylko jeśli jesteś młodszy niż 75 lat i chcesz ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny.

- Zaświadczenie OL-9 - wypełnia Twój lekarz prowadzący, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku w ZUS.

- Dokumentacja medyczna - kopie historii choroby i wyników badań.

Uwaga! Konieczne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub KRUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Orzeczenia miejskie czy powiatowe o niepełnosprawności nie wystarczą.

Liczy się czas - kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

ZUS liczy prawo do dodatku dopiero od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek wraz z kompletem dokumentów. Nie przegap więc terminu - im szybciej dopełnisz formalności, tym szybciej na Twoim koncie pojawi się wyższy przelew.