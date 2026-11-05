Trend się odwrócił. Ten towar płynie teraz z Polski na Ukrainę

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Polska stal jedzie na Ukrainę, wcześniej to ukraińska stal zalewała nasz kraj - pisze „Puls Biznesu”. Problem w tym, że odwrócenie trendu jest efektem zniszczenia ukraińskich zakładów stalowych przez Rosję.

Jak czytamy w „PB”, „przedstawiciele polskich hut jeszcze niedawno alarmowali, że nasz rynek zalewa fala ukraińskiej stali”. Wzrost dotyczył zwłaszcza dostaw prętów żebrowanych dla budownictwa.

„Poszły pierwsze partie towaru”

W 2022 r. prętów było mniej niż 10 tys. ton, a od sierpnia 2024 r. do lipca 2025 roku z Ukrainy do Polski przyjechało ponad 140 tys. ton tych wyrobów. „Obecnie trend się odwrócił” - czytamy.

„Huty z Polski zaczęły eksportować pręty na rynek ukraiński. Na razie poszły pierwsze, niewielkie partie towaru, ale otrzymujemy bardzo dużo pytań i próśb o przedstawienie ofert handlowych” - powiedział prezes grupy Cognor Przemysław Sztuczkowski.

Zmiana kierunku „budzi w polskich producentach mieszane uczucia”, bo jest efektem zniszczenia ukraińskich zakładów stalowych przez Rosjan. Ukraina musi korzystać z importu, gdyż utraciła około 60 proc. przedwojennego potencjału produkcyjnego.

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Ceny wzrosły po stagnacji

Według danych PUDS ceny prętów wzrosły po kilkuletniej stagnacji i obecnie wahają się od 2,86 do 2,99 tys. zł. Jeśli trend się utrzyma, przebiją poziom 3 tys. za tonę.

Prezes grupy Cognor przekazał „PB”, iż ma nadzieję, że wyższe ceny wyrobów stalowych utrzymają się nie tylko z powodu rosnących zamówień z Ukrainy, ale przede wszystkim dzięki krajowemu popytowi. Liczy też, że w najbliższych miesiącach ruszą inwestycje budowlane.

Z kolei wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Damian Kaźmierczak prognozuje, że odbudowa Ukrainy otworzy dla polskiego hutnictwa nowe możliwości eksportowe. Jednocześnie wzrost zapotrzebowania na stal może doprowadzić do wzrostu cen i ograniczenia dostępności na polskim rynku.