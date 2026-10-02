To „perła w koronie” KGHM. Ruszyła rozbudowa największej zagranicznej inwestycji

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KGHM Polska Miedź i australijska spółka South32 rozpoczęły rozbudowę kopalni Sierra Gorda w Chile – w czwartek wmurowano kamień węgielny. Inwestycja o wartości 725 milionów dolarów ma zwiększyć moce produkcyjne zakładu o jedną piątą i umocnić pozycję KGHM na światowym rynku metali. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego zgromadziła przedstawicieli władz Chile, polskiego rządu oraz zarządów obu firm.

Sierra Gorda to położona na pustyni Atakama odkrywkowa kopalnia miedzi i molibdenu. Największa zagraniczna inwestycja w historii KGHM zlokalizowana jest około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Projekt działa jako wspólne przedsięwzięcie KGHM Polska Miedź S.A., posiadającej 55 proc. udziałów oraz australijskiej grupy górniczej South32 Ltd. (45 proc.).

W czwartek na terenie odkrywki wmurowano kamień węgielny pod budowę czwartej linii mielenia, inaugurując rozbudowę odkrywki. W uroczystości wzięli udział: prezydent Chile Jose Antonio Kast, przedstawiciele polskiego Ministerstwa Aktywów Państwowych, zarządu i rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., a także Sierra Gorda SCM, KGHM Chile, australijskiej spółki South32 będącej współwłaścicielem kopalni Sierra Gorda oraz firm zaangażowanych w realizację projektu.

„Decyzja nie była łatwa”

Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz podkreślił, że Sierra Gorda stała się kluczowym aktywem spółki. Od zeszłego roku kopalnia zaczęła spłacać pożyczki i zainwestowane w nią wcześniej środki.

Okazuje się, że po wielu latach to jest perła w koronie KGHM. Już w zeszłym roku i w pierwszym półroczu tego roku 50 proc. EBITDA (zysk operacyjny firmy przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji, który mierzy jej podstawową rentowność – przyp. RMF FM) całej grupy KGHM pochodzi z aktywów zagranicznych – mówił szef miedziowej spółki.

Zwrócił uwagę, że dzięki rozbudowie kopalni Sierra Gorda produkcja w tym zakładzie wzrośnie o 20 proc. Wydaje się, że to dobry ruch. Podjęliśmy go z naszymi australijskimi partnerami. Ta decyzja nie była łatwa, bo znamy historyczne zaszłości, jakie wiązały się z nakładami inwestycyjnymi tutaj w Chile i z tym, jakie nastroje panowały wokół tej inwestycji wcześniej. Dziś Sierra Gorda jest jedną z największych kopalń w Chile – mówił Paszkiewicz.

Dodał, że KGHM chce się nadal rozwijać w Chile. Mamy wspólne poszukiwania z dużymi koncernami górniczymi zarówno w Chile, jak i w sąsiedniej Argentynie oraz w kilku innych miejscach na świecie. Baza zasobowa za granicą musi być powiększana, a produkcja zagraniczna musi rosnąć, by KGHM mógł się rozwijać. Biorąc pod uwagę geologię i demografię w Polsce, jest to niezbędne, aby KGHM rósł i był znaczącą firmą na świecie – wskazał prezes.

Wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler powiedziała z kolei, że rozbudowa kopalni Sierra Gorda to szansa dla KGHM, ponieważ chilijskie aktywa miedziowej spółki stanowią dywersyfikację produkcji. Gdy popatrzymy na wyniki spółki Sierra Gorda, okazuje się, że jest coraz lepiej. Zaangażowanie KGHM w Chile to też szansa dla innych spółek z tej grupy. To ważny element całości strategii grupy KGHM – zaznaczyła.

Inwestycja na miarę światowych gigantów

Rozbudowa Sierra Gorda pochłonie około 725 milionów dolarów. Projekt obejmuje budowę nowoczesnej linii mielenia, wyposażonej w kruszarkę szczękową, młyn rolkowy HPGR, młyn kulowy, linię flotacji oraz zaawansowaną infrastrukturę procesową. Po zakończeniu inwestycji moce przerobowe kopalni wzrosną z obecnych 48 milionów do około 60 milionów ton rudy rocznie, a produkcja miedzi zwiększy się o 20 procent.

Nowa linia pozwoli także na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury wodnej i energetycznej oraz obniżenie jednostkowych kosztów produkcji. Zakład zatrudni dodatkowo około 900 osób, a finansowanie inwestycji zostanie zapewnione z przepływów operacyjnych oraz dostępnych instrumentów dłużnych.

900 nowych miejsc pracy

Rozbudowa kopalni ma się zakończyć pod koniec 2029 roku. Pełne moce produkcyjne zakład osiągnie w drugiej połowie 2030 roku. Po rozbudowie kopalni zatrudnienie wzrośnie o około 900 osób. Inwestycja będzie finansowana z przepływów operacyjnych oraz dostępnych instrumentów dłużnych bezpośrednio przez Sierra Gorda – podał KGHM.

W kopalni Sierra Gorda realizowany jest program prac eksploracyjnych ukierunkowany na rozpoznanie zasobów poza obszarem obecnego wyrobiska Catabela. Priorytetowym kierunkiem pozostaje obszar Catabela Northeast (CNE), położony w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej działalności, wraz ze strefami przylegającymi do eksploatowanego złoża.

KGHM wskazał, że zidentyfikowano również dalej położone obszary o potencjale rozwojowym w dłuższym horyzoncie. „Badania geochemiczne i geofizyczne oraz wiercenia rdzeniowe potwierdziły ciągłość porfirowej mineralizacji miedziowo-molibdenowej, która pozostaje otwarta wraz z głębokością. Wstępne szacunki wskazują na potencjał rzędu kilku miliardów ton rudy o zawartości miedzi i molibdenu, typowej dla tego rodzaju złóż” – podała miedziowa spółka.

W 2025 r. kopalnia Sierra Gorda wyprodukowała około 160 tys. ton miedzi płatnej oraz ponad 8 mln funtów molibdenu. Zakład wykorzystuje wodę morską dostarczaną rurociągiem z rejonu Mejillones, a energia elektryczna wykorzystywana przez kopalnię pochodzi w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze - kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali - zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.