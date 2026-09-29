To oni mają w Polsce najwięcej długów. Ile wynosi średnie zadłużenie?

RMF24

Blisko 1,2 mln Polaków w wieku 36-65 lat figuruje w Krajowym Rejestrze Długów. To najbardziej zadłużona grupa konsumentów w Polsce. Ich zaległości wynoszą łącznie 31,2 mld zł, a średni dług - 26,7 tys. zł.

Największy średni dług

Według danych KRD niemal 1,9 mln zadłużonych konsumentów ma łącznie 40,2 mld zł zaległości. Największą część tej kwoty stanowią zobowiązania osób w wieku 36-65 lat. W tej grupie znajduje się prawie 1,2 mln niesolidnych płatników.

Najwyższy średni dług, sięgający 30,7 tys. zł na osobę, mają konsumenci w wieku 46-55 lat.

Osoby powyżej 65. roku życia mają średnio 17,1 tys. zł zaległości, a ich łączne zadłużenie wynosi 3,2 mld zł. W tej grupie KRD odnotowuje 190,2 tys. osób.

Z kolei konsumenci do 35. roku życia mają średnio 11,5 tys. zł długu, a ich łączne zaległości sięgają 5,8 mld zł. W rejestrze figuruje ponad pół miliona osób z tej grupy wiekowej.

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Na co wydaje młody dłużnik?

KRD zwraca uwagę, że w przypadku młodszych konsumentów częściej pojawiają się zobowiązania związane z zakupem drogich smartfonów, komputerów czy innych produktów z wyższej półki. Jednocześnie rosnące znaczenie mają odroczone płatności za codzienne zakupy, m.in. jedzenie, kosmetyki i ubrania.

Według cytowanej w raporcie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso pojedyncze niewielkie kwoty mogą prowadzić do narastania zadłużenia, jeśli takich transakcji jest wiele. Jako przykład firma podała młodego dłużnika, który miał 30 spraw na łączną kwotę 2 tys. zł, z czego znaczną część stanowiły rachunki za jedzenie.

Kredyty, utrzymanie domu

Jak podano w raporcie, w grupie 36-65 lat zadłużenie częściej wiąże się z kumulacją stałych zobowiązań, takich jak kredyty, koszty utrzymania mieszkania lub domu, samochodu i wydatki na dzieci. Kaczmarski Inkasso wskazuje także na przypadki finansowania remontów, wyposażenia gospodarstwa domowego czy drogich produktów konsumpcyjnych.

W przypadku seniorów jednym z problemów podczas kontaktu dotyczącego zaległości jest obawa przed oszustwami. KRD wskazuje, że osoby po 65. roku życia mogą ostrożniej podchodzić do telefonów od nieznanych osób i przed rozmową o zadłużeniu chcą upewnić się, że kontakt pochodzi od właściwej firmy.

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Z badania „Postrzeganie firm windykacyjnych przez konsumentów”, przeprowadzonego w lipcu 2026 r. na zlecenie Kaczmarski Inkasso, wynika, że 67 proc. respondentów znających przynajmniej jedną firmę windykacyjną uważa, że pomagają one wierzycielom odzyskać pieniądze, a 64 proc. ocenia, że zwiększają szansę na wyegzekwowanie należności. Według 40 proc. badanych firmy windykacyjne wspierają zadłużonych konsumentów w wychodzeniu z zaległości.